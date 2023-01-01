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Ukrayna: Rus güçleri son 24 saatte ülkeye yönelik 31 füze ve 12 hava saldırısı düzenledi
01 Ocak 2023 Pazar 14:15:00 - Güncelleme:01 Ocak 2023 Pazar 14:15:00

Ukrayna: Rus güçleri son 24 saatte ülkeye yönelik 31 füze ve 12 hava saldırısı düzenledi

Kaynak: AA

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son bir gün içinde Ukrayna'ya toplam 31 füze ve 12 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin dün ve bu sabaha karşı ülkenin çeşitli bölgelerine füze ve hava saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi.

Rus saldırılarının, özelikle Kiev, Çernigiv, Sumi, Hmelnitski, Donetsk, Zaporijya, Mıkolayiv ve Herson bölgelerine yönelik yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Son 24 saat içinde düşman, 31 füze ve 12 hava saldırısı düzenledi." ifadesi kullanıldı.

Rus ordusunun ayrıca Ukrayna'ya insansız hava araçlarını (İHA) da fırlattığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca, düşman, 13 İran üretimi Şahid-136 İHA ile saldırı yaptı. Hepsi Ukrayna Savunma Kuvvetleri tarafından imha edildi. Düşmanın hava ve füze saldırıları tehdidi Ukrayna genelinde devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rus kuvvetlerinin son 24 saat içerisinde topçu ve diğer ağır silah sistemlerinden de Ukrayna'ya saldırılar düzenlediği aktarıldı.

Etiketler : ukrayna rus güçleri hava saldırısı
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