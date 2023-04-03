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Ukrayna: Rus esaretinde bulunan 5'i ağır yaralı 12 Ukraynalıyı eve getirdik
03 Nisan 2023 Pazartesi 20:38:00 - Güncelleme:03 Nisan 2023 Pazartesi 20:38:00

Ukrayna: Rus esaretinde bulunan 5'i ağır yaralı 12 Ukraynalıyı eve getirdik

Kaynak: AA

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Ukrayna Ombudsmanı Dmitro Lubinets, Rus esaretinde bulunan 5'i ağır yaralı olmak üzere toplam 12 Ukraynalıyı eve getirdiklerini duyurdu.

Lubinets, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusların esir aldıkları Ukrayna vatandaşlarını iade ettiklerini belirtti.

"Bugün esarette bulunan 12 Ukraynalıyı eve getirmeyi başardık. Bunlardan 5'i ağır yaralı." ifadelerini kullanan Lubinets, bunun 24 Mart'ta Ukrayna'nın tek taraflı olarak ağır yaralı esir askerleri Rusya'ya teslim etmesine karşılık olarak gerçekleştirildiğini aktardı.

Lubinets, ağır yaralıların 3'ünün asker, 2'sinin sivil olduğunu ifade ederek "Cenevre anlaşmalarına göre siviller hiçbir şekilde esir alınmamalı ancak Rusların vatandaşlarımızı rehin aldıklarını ve onlara gerekli tıbbi bakımı sağlamadıklarını belirtiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna'nın vatandaşlarının tutulduğu yerlere erişmesi gerektiğinin altını çizen Lubinets, Rusya'nın Ukrayna vatandaşlarının tutulduğu yerlerde uygun koşullar sağlamadığını ileri sürdü.

Lubinets, uluslararası toplumu uluslararası insancıl hukuku yerine getirmesi ve yasa dışı gözaltına alınan tüm Ukrayna vatandaşlarının hiçbir koşul olmaksızın serbest bırakılması için Rusya'ya baskı yapmaya çağırdı.

Etiketler : sosyal medya Ukrayna Rus esareti

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