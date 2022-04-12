"Rus birliklerinin yaptığı savaş suçu olarak kabul edilmeli"

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 48. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

02:12 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus birliklerinin ülkesinin kuzey bölgelerinden çekilirken kasıtlı olarak çok sayıda patlayıcı bıraktığını ve bunun savaş suçu olarak kabul edilmesi gerektiğini savundu. Zelenski, Rus ordusunun eylemleri nedeniyle ülkesinin dünyanın en çok mayınlı bölgelerinden biri haline geldiğine işaret ederek, "Rusların işgal ettikleri toprakları mayınlarla doldurması savaş suçu kabul edilmeli. Çünkü bu topraklarımızdan geri çekilmek zorunda kalsalar bile mümkün olduğu kadar çok insani öldürmek veya sakat bırakmak için yapılan bir şey. Bu gibi eylemler doğrudan emirle yapılır." diye konuştu.

01:56 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'nın Mariupol kentinde kimyasal silah kullandığı iddialarının endişe verici olduğunu bildirdi.

01:30 Almanya merkezli savunma sanayi şirketlerinden Rheinmetall, hükümetin izni olması durumunda 3 ay içinde Ukrayna'ya kullanılmış 50'ye yakın Leopard 1 tanklarını verebileceklerini açıkladı.

01:00 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, son 24 saatte 4 bin 354 kişinin daha insani yardım koridorları üzerinden güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

00:15 Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından kapatılan Belçika'nın Kiev Büyükelçiliğinin önümüzdeki günlerde yeniden açılacağını duyurdu.

00:10 Ukrayna'nın Harkiv kenti Belediye Başkanı İgor Terehov, Rusya'nın bombardıman yoğunluğunu artırdığını ve bugünkü saldırılarda bir çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

00:00 Ukrayna'nın Özel Harekat Taburu Azak, Rus birliklerinin insansız hava aracı ile Mariupol'a menşei bilinmeyen zehirli bir madde attığını duyurdu.