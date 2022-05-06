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06 Mayıs 2022 Cuma 00:34:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2022 Cuma 00:34:00

Ukrayna, Polonya, Estonya, Litvanya ve Letonya'dan iş birliği bildirisi

Kaynak: AA

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Ukrayna, Polonya, Estonya, Litvanya ve Letonya içişleri bakanları ortak iş birliği bildirisi imzaladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki Gostomel kentinde bulunan Antonov Havalimanı'nda imza töreni düzenlendi.

Törene, Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastırskiy, Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Estonya İçişleri Bakanı Kristian Jaan, Litvanya İçişleri Bakanı Agne Bilotaite ve Letonya İçişleri Bakanı Marija Golubeva katıldı.

Monastırskiy, burada yaptığı açıklamada, imzaladıkları bildirinin önemine işaret etti.

"Bu bildiri, Rus askerlerinin işlediği savaş suçlarının soruşturulması, mayın temizleme, yurt dışındaki Ukrayna göçmenlerinin korunması, yaralı askerlerin tedavisi gibi konuları içeriyor."

"MRİYA'YI BİZDEN ALDILAR ANCAK UMUDUMUZ ASLA BİZDEN ALINMAZ"

Dünyanın en büyük kargo uçağı olarak bilinen "Antonov An-225 Mriya"nın enkazının olduğu yerde bulunduklarına dikkati çekti.

"Burası benim için özel. Çünkü savaş başlamadan 2 gün öncesi bu havalimanını ziyaret etmiştim. 'Mriya'yı bizden aldılar ancak umudumuz asla bizden alınmaz."

Monastırskiy, Ukrayna İçişleri Bakanlığına bağlı İnsani Mayın Temizleme Uluslararası Koordinasyon Merkezi kurulduğu bilgisini paylaştı.

"KİEV'İN ZAFERİ KAZANANA KADAR YANINDA OLACAĞIZ"

Polonya İçişleri Bakanı Kaminski de Ukrayna halkını desteklediklerini belirterek, "Rus saldırılarının başlamasından itibaren Ukrayna'nın yanındayız ve Kiev'in zafer kazanana kadar yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Letonya İçişleri Bakanı Golubeva ise Rusya'nın Ukrayna'nın kentlerini yok etmeye çalıştığını söyleyerek, "Rusya, girdikleri yerlerde yıkımlar bırakıyor, sivilleri öldürüyor, altyapıyı yok ediyor." dedi.

Ukrayna'nın demokrasi ve özgürlüğü için mücadele ettiğine işaret eden Golubeva, Ukrayna halkına destek sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Tören sonrası, Antonov Havalimanı'ndaki çatışmalarda yer alan askerlere ödül verildi.

Etiketler : Ukrayna Monastırskiy Polonya
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