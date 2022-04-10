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10 Nisan 2022 Pazar 07:34:00 - Güncelleme:10 Nisan 2022 Pazar 07:34:00

Ukrayna ordusunun yeniden kontrolü sağladığı Çernigiv çatışmaların izlerini taşıyor

Kaynak: AA

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Rusya Federasyonu'nun 24 Şubat'ta saldırı düzenlendiği Ukrayna'da ağır çatışmalardan hasar gören Çernigiv kenti Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.

Başkent Kiev'e yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta, Belarus sınırına yakın kentteki binalarda özellikle hava bombardımanları izleri dikkati çekiyor.

Çatışmalar sonucu harabeye dönen Yuri Gagarin Stadı'nda gazetecilere açıklama yapan Chernigiv bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Viacheslav Chaus, Rus askerlerin burada sivilleri hedef aldığını belirterek, şehirdeki altyapının Rus savaş uçakların bombardımanları nedeni ile ağır hasar gördüğünü aktardı.

Ukrayna ordusunun 1 Nisan'da yeniden kontrolü sağladığı kentin sakinleri, savaşın başlangıcından itibaren sivillerin tüm bölge genelinde zorlu günler yaşadıklarını anlattı.

Aleksandr Shumara AA muhabirine, şehri hedef alan Rus hava saldırıları hakkında "Bu hava saldırıları çok korkunçtu. Birçok ölü, birçok yaralı. İnsanlar zor anlar yaşadı. Her yaştan sivil için bu durum korkunçtu." dedi.

Shumara, "Kimileri kaçmaya başardı, kimileri öldürüldü. Buradakiler biliyor, insanlar depolarda korkunç günleri yaşadı, ne su vardı ne de elektrik." ifadelerini kullandı.

Şehir yakınlarında, çatışmalar nedeniyle harabeye dönen Novosiyolovka köyünde yaşayan, ağabeyinin yıkılan evinde kalan eşyaları toplamaya çalışan Vladimir Mikshun, köyde tüm evlerin yerle bir edildiğini belirterek, "Burada kardeşimin evi yandı. Ağabeyim de bize taşındı." diye konuştu.

Kendisinin komşu köyde yaşadığını, ağabeyinin ise artık evsiz kaldığını belirten Mikshun, "Ağabeyimin burada oto tamiri dükkanı vardı, yok edildi. Burada kalan eşyaları almaya çalışıyoruz. Köye götürüp orada işine devam etmek istiyor çünkü içecek ve gıda satın almamız lazım." dedi.

Etiketler : Başkent Kiev RUSYA UKRAYNA
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