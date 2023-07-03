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03 Temmuz 2023 Pazartesi 16:45:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2023 Pazartesi 16:45:00

Ukrayna ordusu, Vugledar yönünde Ruslara yönelik saldırılarını artırdı

Kaynak: AA

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Ukrayna ordusu topçu birliklerinin, Vugledar yönündeki Rus askeri pozisyonlarına yönelik saldırıları yoğunlaşıyor.

Rusya ile Ukrayna askeri güçlerinin arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusu, çeşitli yönlerden saldırılarına devam ediyor.

Bölgedeki Vugledar yönünde de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 72. Mekanize Tugayının topçu birlikleri, askeri faaliyetlerini sürdürüyor.

"Gvozdika" adlı motorlu obüslere sahip birlikler, Rus askerleri ve askeri teçhizatının bulunduğu noktalarla ilgili istihbarat sağlıyor ve belirledikleri noktalara top atışı gerçekleştiriyor.

Gün içinde onlarca atış yapan askerler, ön cephede savaşan Ukraynalı birliklerin ilerlemesine ve yeni yerleşim birimlerinin ele geçirilmesine destek veriyor.

"DEVLETİMİZİN EGEMENLİĞİNİ VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUYORUZ"

72. Mekanize Tugayındaki motorlu obüsün başında bulunan ve soyadını vermek istemeyen Çavuş Evgeniy, birliğin görevlerini koordineli şekilde yerine getirdiğini belirterek, "Hedefimiz, düşmanı topraklarımızdan kovmaktır. Tehlikeli bir düşmanla karşı karşıyayız. Biz de çabalıyoruz. Devletimizin egemenliği ve toprak bütünlüğünü koruyoruz." dedi.

Evgeniy, ekibindeki askerlerin uzun süredir savaşmalarına rağmen eğitimli ve hazırlıklı olduklarını vurguladı.

Vatanseverlik sayesinde cephedeki çatışmaları sürdürdüklerini dile getiren Evgeniy, saldırılarda "2S1 Gvozdika" motorlu obüsünü kullandıklarını söyledi.

"BAZEN HEDEFİ TEK SEFERDE VURABİLİYORUZ"

Soyadının açıklanmasını istemeyen Üsteğmen Sergey de topçu pusulasıyla hedeflerin yerlerini belirleyerek atış yaptıklarını söyledi.

Sergey, "Hedefin koordinatları bana geliyor. Atış yapmak için gerekli bilgileri tabletteki askeri uygulamaya giriyorum ve ekibime hedefin yerini iletiyorum. Buna göre de top atışları yapılıyor." dedi.

Bogdan Hmelnitskiy Nişanı'na sahip olan Sergey, şöyle devam etti:

"Ateş yaptıktan sonra ön cephede eğitimli askerler, topun hedefe isabet edip etmediğine dair bilgi veriyor. Hedefi vuramadıysak noktayla ilgili yeni bilgiler veriliyor. Komutanıma bu bilgileri ilettikten sonra tekrar atış yapıyoruz. Hedef sayısı her gün değişiyor. Bazı günlerde sadece 2 hedef, bazen de günde onlarca hedef vurabiliyoruz. Bazen hedefi tek seferde vurabiliyoruz. Bazense hava durumuna göre birkaç kez atış yapmak zorunda kalıyoruz."

Sergey, mevsime göre zorluklar yaşadıklarını dile getirerek, "Yoğun kar yağışı, sis veya yağmur varsa hedefleri vurmamız zor oluyor. Bu şartlarda karşı taraf bizim noktaları keşfedemiyor ancak bizim de işimiz bu durumda zorlaşıyor." diye konuştu.

Cephede savaşan Ukraynalı askerlerin morallerini yüksek tutmaları gerektiğini belirten Sergey, "Askerlerimizin pes etmemeleri gerekiyor. Evde aileleri bekliyor, bunu unutmamaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ukrayna rusya vugledar saldırı
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