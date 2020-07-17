Ukrayna Milletvekili Umerov: Kırım ve Ukrayna'nın doğusundaki işgal 6 yıldır devam ediyor

Ukrayna Parlamentosu Milletvekili ve Türkiye-Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Rüstem Umerov, AA muhabirine, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım ile Ukrayna-Türkiye ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye-Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubunun geçen senenin sonunda oluşturulduğunu anımsatan Umerov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının araya girmesiyle faaliyetlere bir süre ara vermek zorunda kaldıklarını, yeni parlamento döneminin başlamasıyla bu kapsamda tekrar aktivitelerine devam edeceklerini söyledi.

Umerov, "Ayrıca geçen sene Ukrayna Parlamentosu Gençlik ve Spor Komitesinin daveti üzerine Türkiye’den gelen milletvekilleri grubu ile iki ülke parlamentosu arasında Ukrayna'da futbol maçı düzenlendi." diye konuştu.

Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin 1918'e kadar uzandığını ve iki ülke ilişkilerinin her zaman iyi olduğunu vurgulayan Umerov, iki ülkenin hem komşu hem de Kırım Tatarları gibi soydaş grupları olması nedeniyle özel bir ilişkisi bulunduğuna işaret etti.

Umerov, şöyle devam etti:

"İki ülke arasındaki ilişkiler, aktif şekilde devam ediyor. 22 Haziran'da Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kiev'i ziyaret etti ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile iki ülkenin 2020 yol haritasını konuştu. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın geçen hafta Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyarette de Karadeniz'in güvenliği ve askeri iş birliği konuları ele alındı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı için geçen hafta Antalya'daydı. Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi 9. Toplantısı da sene sonu ya da gelecek sene düzenlenecek."

Rusya'nın baskısı devam ediyor

Umerov, Rusya'nın Ukrayna'ya baskısının devam ettiğinin altını çizerek, "Kırım ve Ukrayna'nın doğusundaki işgal 6 yıldır devam ediyor. Siyasi tutsakların sayısı 120'ye, babasız kalan çocukların sayısı 200'e yaklaştı. Bunun sona ereceğini zannetmiyorum. Bu özellikle ailelerimize, yaşlılarımıza ve çocuklarımıza psikolojik saldırı olarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kırım'daki tutsakların serbest bırakılması için diplomatik kanalları kullandıklarını belirten Umerov, "Bu hususta Türkiye'den de yardım talep ettik. Siyasi ve diplomatik alandaki çabamız devam ediyor ama en önemlisi Rusya'nın oradan çıkması." değerlendirmesinde bulundu.

Umerov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubattaki Kiev ziyaretinde Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna'nın Herson şehrinde Kırım Tatarları için 500 konut yapılması konusunda anlaştıklarını hatırlatarak, "Bu konu için Türkiye'deyim, detayları görüşüyoruz." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'nın güneyine saldırısı ihtimali

Rusya’nın su meselesini bahane olarak kullanıp Ukrayna'nın güneyine bir saldırı ihtimalinin bulunduğunu söyleyen Umerov, şunları kaydetti:

"Cenevre Sözleşmelerine göre, işgalci işgal ettiği topraktan sorumludur. Kırım'da su yok diyorlar. Suyu Dinyeper Nehri'nden almak için bir saldırı düzenleyebilirler. Böyle bir şey yaşanırsa komşularımızdan destek isteyebiliriz. Karadeniz'in güvenliği bölge için önemli. Rusya'nın politikası tek taraflı ve dengesiz olduğundan dolayı daha önce imzalamış olduğu anlaşmaları kendi çıkarına yorumlamaya çalışıyor ve özellikle toprak bütünlüğü ile ilgili anlaşmaları çiğnemeye devam ediyorlar. Toprak bütünlüğümüzü korumak için her şeyi yapacağız. Türkiye'ye Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü uluslararası platformlarda desteklediği için teşekkür ediyoruz."