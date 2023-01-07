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07 Ocak 2023 Cumartesi 17:15:00 - Güncelleme:07 Ocak 2023 Cumartesi 17:15:00

Ukrayna Meclis Başkanı Stefançuk: Zafer bizim öncelikli hedefimiz

Kaynak: AA

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Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk, 2023'te asıl amaçlarının Rusya'ya karşı savaşta zafer elde etmeleri olduğunu belirterek "Zafer bizim öncelikli hedefimiz ve biz bunu mutlaka elde edeceğiz." dedi.

Rusya'ya karşı savaşın yaklaşık 11 aydır sürdüğü Ukrayna'da halk, Ortodoksların Noel Bayramı dolayısıyla kiliselere akın etti.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu, Kiev ve tüm Ukrayna'nın Metropoliti Epifani tarafından, "Mağaralar Manastırı" olarak da bilinen Kiev-Peçersk Manastırı'nda yönetilen bayram ayinine Stefançuk, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Daha önce Rus Ortodoks Kilisesine bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi şubesi tarafından dini etkinlikler için kullanılan Kiev-Peçersk Manastırı'ndaki Kutsal Meryem'in Varsayım Katedrali'nde, ilk kez Ukrayna Ortodoks Kilisesinin temsilcisi olarak Metropolit Epifani tarafından bir Noel Bayramı ayini yönetildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı manastırda yaklaşık iki saat süren bayram ayininin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Stefançuk, Noel gününde Ukrayna'nın zaferi için dua ettiklerini belirtti.

2023'te Ukrayna hükümetinin öncelikli planlarının neler olduğu sorusuna Stefançuk, "Zafer bizim öncelikli hedefimizdir ve biz bunu mutlaka elde edeceğiz." yanıtını verdi.

Halk dün akşamdan itibaren kiliselerde bayramı kutlamaya başlamıştı.

Etiketler : rusya ukrayna savaş zafer
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