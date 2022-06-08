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08 Haziran 2022 Çarşamba 15:08:00 - Güncelleme:08 Haziran 2022 Çarşamba 15:08:00

Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk, AP'den ülkesinin AB üyeliğine destek istedi

Kaynak: AA

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Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk, Avrupa Parlamentosu vekillerinden Ukrayna'ya Avrupa Birliği (AB) üyeliğine aday ülke statüsü verilmesine destek çağrısında bulundu.

Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk, Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kuruluna hitap etti.

Ukrayna'ya savaşın başından beri verdiği destek için AB'ye teşekkür eden Stefanchuk, yine de AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının savaşı durdurmaya yetmediğini ve daha fazlası yapılmazsa savaşı kaybetmenin maliyetinin daha yüksek olacağını belirtti.

Stefanchuk, AB ülkelerinin parlamentolarını tek tek dolaşarak Ukrayna'nın AB üyeliği için destek arayacağını dile getirerek, bu yalnızca bir adaylık statüsü olsa da Ukrayna için önemli bir adım ve siyasi mesaj olacağını vurguladı.

Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk, karar AP'ye geldiğinde vekillerden Ukrayna'ya aday statüsü verilmesini onaylamalarını istedi.

Konuşmasının sonunda gözyaşlarını tutamayan Stefanchuk, uzun süre vekillerce ayakta alkışlandı.

Etiketler : Ruslan Stefanchuk Ukrayna Meclis Başkanı AB AP
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