Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk, AP'den ülkesinin AB üyeliğine destek istedi

Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk, Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kuruluna hitap etti.

Ukrayna'ya savaşın başından beri verdiği destek için AB'ye teşekkür eden Stefanchuk, yine de AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının savaşı durdurmaya yetmediğini ve daha fazlası yapılmazsa savaşı kaybetmenin maliyetinin daha yüksek olacağını belirtti.

Stefanchuk, AB ülkelerinin parlamentolarını tek tek dolaşarak Ukrayna'nın AB üyeliği için destek arayacağını dile getirerek, bu yalnızca bir adaylık statüsü olsa da Ukrayna için önemli bir adım ve siyasi mesaj olacağını vurguladı.

Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk, karar AP'ye geldiğinde vekillerden Ukrayna'ya aday statüsü verilmesini onaylamalarını istedi.

Konuşmasının sonunda gözyaşlarını tutamayan Stefanchuk, uzun süre vekillerce ayakta alkışlandı.