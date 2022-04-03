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03 Nisan 2022 Pazar 15:18:00 - Güncelleme:03 Nisan 2022 Pazar 15:18:00

Ukrayna: Mariupol'den Zaporijya'ya sivillerin tahliyesi sürüyor

Kaynak: AA

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Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rus birliklerinin kuşatması altında olan Mariupol'den Zaporijya'ya sivillerin tahliyesinin sürdüğünü bildirdi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sosyal medya hesabından, Ukrayna'daki savaşta sivillerin çatışmaların olduğu şehirlerden tahliyesine yönelik açıklamalarda bulundu.

    Berdyansk şehri yakınlarında 17 otobüs bulunduğunu, bunlardan 10'unun sivilleri tahliye etmek için hazır beklediğini belirten Vereşçuk, bu otobüslerin şehre bırakılmaması halinde sivillerin Berdyansk şehrinin girişindeki kontrol noktasına gelmesini istedi.

    Mariupol yakınlarına ulaşacak 7 otobüse de Uluslararası Kızılhaç Örgütünün eşlik edeceğini aktaran Vereşçuk, Mariupol'den Zaporijya'ya sivillerin tahliyesinin sürdüğünü kaydetti.

    Vereşçuk, "Mariupol'den Zaporijya şehrine açılan koridordan siviller kendi araçlarıyla gidebilir." ifadesini kullandı.

    Luhansk bölgesindeki bazı şehirlerden de sivillerin tahliyesini planladıklarını anlatan Vereşçuk, tahliyesi sürecinin başlaması için Rus tarafından ateşkesin sağlamasını beklediklerini kaydetti.

    Etiketler : Mariupol Mariupol Vereşçuk
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