VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeni Anayasa hedefinin çerçevesi 12. Kalkınma Planı'nda
"Azerbaycan ile Türkiye arasında enerjide çok büyük bir işbirliği var"
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan biri FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı
DAEŞ'ın finans ağına darbe: 17 kişi yakalandı
"Yeni bir Türk mucizesine birlikte imza atacağız"
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı
17 Ekim 2023 Salı 11:30:00 - Güncelleme:17 Ekim 2023 Salı 11:30:00

Ukrayna: Luhansk ve Berdyansk'ta Rusya'ya ait helikopterleri ve havaalanları ekipmanlarını vurduk

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik Haberleşme Merkezi (StratCom), Ukrayna kuvvetlerinin gece saatlerinde Luhansk ve Berdyansk yakınlarında Rus ordusuna ait helikopterleri ve havaalanları ekipmanlarını vurduğunu bildirdi.

StratCom'dan yapılan yazılı açıklamada, bu gece Ukrayna ordusunun geçici olarak Rusya'nın kontrolündeki Luhansk ve Berdyansk yakınlarındaki Rus teçhizatlarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 17 Ekim gecesi, geçici olarak işgal edilen Luhansk ve Berdyansk yakınlarındaki Rus işgal güçlerine ait helikopterlere ve havaalanları ekipmanlarına başarılı saldırılar gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da son bir gün içinde Ukrayna birliklerinin, Rus askerlerinin, silahların ve teçhizatının yoğunlaştığı bölgelere 4 saldırı gerçekleştirdiği, Ukrayna füze birliklerinin de iniş alanındaki Rusya'ya ait 2 helikopteri, mühimmat deposunu ve topçu aracını vurduğu aktarıldı.

Son 24 saatte cephe hattında 72 çatışma meydana geldiği ifade edilen açıklamada, son bir günde Rus ordusunun Ukrayna topraklarına 10 füze, 68 hava saldırısı gerçekleştirdiği, çok namlulu füze sistemlerinden Ukrayna birliklerinin mevzilerine ve yerleşim yerlerine 87 kez ateş açtığı bilgisi paylaşıldı.

"RUSYA, GECE SAATLERİNDE UKRAYNA'YA 6 İHA VE BİR GÜDÜMLÜ FÜZE FIRLATTI"

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna topraklarına insansız hava araçları (İHA) ve füzeyle saldırı düzenlediği belirtildi.

Rus ordusunun Kırım yönünden 6 "Şahed" İHA gönderdiği ve Su-34 uçağından bir güdümlü füze fırlattığı aktarılan açıklamada, "7 hedefin tamamı hava savunma sistemlerimizce imha edildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Rusya'nın doğu yönünde 2 S-300 güdümlü uçaksavar füze fırlattığı kaydedildi.

Etiketler : ukrayna rusya ordu
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Peri bacaları huzur veriyor

Peri bacaları huzur veriyor
İlk kez Harika görüntü

İlk kez Harika görüntü
Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu

Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Amsterdam tatili

Amsterdam tatili
Galata güzeli Bengü

Galata güzeli Bengü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX