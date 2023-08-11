Ukrayna lideri Zelenskiy'in Savunma Bakanı Reznikov'u görevden alacağı iddia edildi
Kaynak: IHA
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'u görevden alacağı iddia edildi.
Ukrayna'da yayın yapan günlük gazete Ukrainskaya Pravda, hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un görevden alınacağını iddia etti. Zelenskiy'in Reznikov'un yerine gelecek isimleri değerlendiğini yazan gazete, iki ismin öne çıktığını yazdı. Reznikov'un yerine ise Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ve Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Aleksandr Kamyshin'in ismin gelebileceğini haberine taşıyan gazete, "Reznikov'un istifası pratiğe dönüşü" dedi.
Reznikov'un Birleşik Krallık Büyükelçiliği görevine getirileceğini öne süren gazete, Reznikov'un büyükelçilik pozisyonuna karşı olmadığını duyurdu.
Ukrainskaya Pravda, Şubat ayında da Reznikov'un görevden alınacağını yazmıştı.
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