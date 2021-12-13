ABD'den hem tehdit hem diplomasi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden'ın, geçen hafta Rusya lideri Putin'le yaptıkları videolu görüşme sırasında 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi' halinde Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine ek güç göndereceklerini ifade ettiğini açıkladı. Açıklamaya göre Biden, bunun Rusya için ne kadar yıkıcı ekonomik sonuçları olacağından bahsetti ve "Korkunç bir bedel ödeyecekler" dedi. Ukrayna-Rusya gerginliği İngiltere'de düzenlenen G7 dışişleri bakanları toplantısının da gündemindeydi. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Rusya'nın herhangi bir ihlalinin ağır sonuçları olur" uyarısı yaptı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried'in bugün Moskova ve Kiev'i ziyaret edeceği, ardından Brüksel'e geçerek AB ve NATO temsilcileriyle Ukrayna'yla ilgili diplomatik çözümü görüşeceği duyuruldu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise iki liderin gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili yaptığı yeni açıklamada Biden'ın Rusya'yı finansal izolasyonla tehdit ettiğini aktardı.

'İZOLASYONLA TEHDİT'

Rus birliklerinin ülke içinde yer değiştirmesiyle ilgili yaratılan gerginliğin Rusya'yı şeytanlaştırmayı amaçladığını belirten Peskov, askerlerin tehdit teşkil etmediğini söyledi.

PUTİN BİR DÖNEM TAKSİCİLİK YAPMIŞ

Putin, 1990'lı yıllarda geçimini sağlamak için taksi şoförlüğü yaptığını açıkladı. Rossiya 24 televizyonunda yayınlanacak 'Modern Tarih' isimli filmin tanıtım bölümüne göre, Putin o yıllardaki zorlu ekonomik koşullar nedeniyle nitelikli birçok kişinin geçimini sağlamakta zorlandığını belirtti.