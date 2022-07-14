Ukrayna: Kayıplarımızla ilgili bilgiler devlet sırrıdır

Ukrayna: Kayıplarımızla ilgili bilgiler devlet sırrıdır

Ukrayna ordusundaki can kayıplarına ilişkin doğrulanmamış bilgilerin yayılmaması çağrısı yapan Malyar, "Ukrayna'nın kayıplarına ilişkin vatandaşlara, toplum önderlerine ve yorumlarda bulunanlara seslenmek istiyoruz. Düşman için çalışmayın. Askeri sıkıyönetim bitene kadar rakamları ifşa etmeyiniz." ifadesini kullandı.