Ukrayna: İlk tahıl sevkiyatının bu hafta yapılmasını umuyoruz
Kaynak: AFP
Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov, Rusya'nın saldırılarına rağmen ilk tahıl sevkiyatının bu hafta yapılmasını umduklarını söyledi.
Kubrakov, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına atıfta bulunarak; Rusya'nın, Odesa limanına yönelik saldırılarına rağmen bu hafta ilk tahıl sevkiyatının yapılmasının beklendiğini açıkladı.
Kubrakov, "Gelecek günlerde anlaşmanın yürürlüğe girmesini bekliyoruz... Bu hafta başlamak için her şeye hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.
Kubrakov, İstanbul'daki tahıl koridoru görüşmelerine de katılmıştı.
İLK ADRES: ÇORNOMORSK
Bakan Yardımcısı Yuriy Vasyukov ise 24 saat içinde limanlardan sevkiyatın başlayacağına inandıklarını söyledi.
Vasyukov ilk olarak Çornomorsk limanının, sonra Odesa ve Pivdeny limanlarının kullanılacağına dikkat çekti.
LAVROV: SEVKİYAT İÇİN ENGEL YOK
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatına ilişkin bir engelin bulunmadığını belirtti.