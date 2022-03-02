Rusya ile 2. tur müzakereler bu akşam

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02 Mart 2022 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:02 Mart 2022 Çarşamba 16:00:00

Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin ikinci turu bu akşam yapılacak

Kaynak: AA

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Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleşecek müzakerelerin ikinci tur görüşmeleri bu akşam saatlerinde olacak.

Rusya'nın Ukrayna saldırısı sürerken iki ülke arasında ilk görüşme geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleşecek müzakerelerin ikinci turunun bu akşam saatlerinde gerçekleşeceği açıklandı.

Taraflardan açıklamalar geliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: "Rus heyeti bugün öğleden sonra müzakere alanında Ukrayna heyeti ile görüşmelere hazır olacak."

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başdanışmanı Arestoviç: "Rusya ile müzakerelerin 2. turu bu akşam aynı heyetlerin katılımıyla yapılacak"

Etiketler : RUSYA UKRAYNA OTURUM Arestoviç
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