Ukrayna, Herson'u Kırım'a bağlayan kritik köprüleri vurduğunu açıkladı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Rusya'nın işgali altındaki Herson'un Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun Storm Shadow füzeleri ile Herson'u Kırım'a bağlayan Chonhar Köprüsü'nü vurduğunu öne sürdü. Saldo, köprünün hasar görmesi nedeniyle Kırım'a ulaşımın Chaplinka ve Armyansk kentleri üzerinden devam ettiğini duyurdu.

Ukrayna'nın Genichesk kentini Azak Denizi kıyısındaki Arabat Spit'e bağlayan bir köprüyü daha vurduğunu aktaran Saldo, "Kiev rejimi teröristleri toplamda 12 füze fırlattı. Bu füzelerin 9'u hava savunma sistemlerimiz tarafından imha edildi. Saldırıda 1 kişi yaralandı" ifadelerini kullanarak, köprünün yanından geçen bir doğal gaz boru hattının zarar görmesi nedeniyle 20 bin kişinin doğalgazsız kaldığını da ekledi.

Öte yandan Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü, son bir yılda iki kez saldırıya uğramıştı.

UKRAYNA KÖPRÜYÜ VURDUĞUNU DOĞRULADI

Ukrayna, Chonhar ve Genichesk köprülerini vurduğunu doğruladı.

Ukrayna, Rusya'nın işgal sürecinde kullandığı stratejik güzergahlarını hedef almaya devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik İletişim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın işgali altındaki Herson'u Kırım'a bağlayan Chonhar Köprüsü'nün ve Genichesk Köprüsü'nün vurulduğu doğrulanarak, "Saat 15.00 civarında Ukrayna Savunma Kuvvetleri işgalciler tarafından kullanılan iki önemli lojistik güzergahı Chonhar ve Genichesk karayolu köprülerini vurdu." denildi.

Rusya'nın işgali altındaki Herson'un Valisi Vladimir Saldo yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Storm Shadow füzeleri ile Herson'u Kırım'a bağlayan Chonhar ve Genichesk Köprüsü'nü vurduğunu bildirmiş, "Kiev rejimi teröristleri toplamda 12 füze fırlattı. Bu füzelerin 9'u hava savunma sistemlerimiz tarafından imha edildi. Saldırıda 1 kişi yaralandı." ifadelerini kullanmıştı.