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31 Aralık 2022 Cumartesi 09:50:00 - Güncelleme:31 Aralık 2022 Cumartesi 09:50:00

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy: Düşmanı yenmek için gücümüz yeter

Kaynak: AA

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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusya'ya karşı devam eden savaşı kazanmaları için yeterli güce sahip olduklarını belirtti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, geç saatlerde paylaştığı görüntülü mesajıyla ulusa seslenerek Noel'i kutladı.

Ülkesinde savaşın sürdüğüne dikkati çeken Zalujniy, savaş nedeniyle halkın zor günleri yaşadığını kaydederek, "Bu Noel'in gözyaşı tadı ve kan rengi var." dedi.

Valeriy Zalujnıy, Rusya'nın ülkesine savaş açtığını belirterek, "Savaşı biz seçmedik. Ama mücadeleyi kabul ettik. Ve Tanrı bizim tarafımızda. Ancak, düşmanı yenmek için gücümüz yeter. Bir millet mücadelenin içinde doğar." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ukrayna rusya düşman savaş
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