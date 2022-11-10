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10 Kasım 2022 Perşembe 16:24:00 - Güncelleme:10 Kasım 2022 Perşembe 16:24:00

Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Herson'da düşmanın kaçmaktan başka seçeneği kalmadı

Kaynak: AA

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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusya'nın "Herson'daki savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekileceği" yönündeki açıklamasına ilişkin, Herson'da düşmanın kaçmaktan başka seçeneğinin kalmadığını söyledi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Genelkurmay Başkanlığının Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Herson yönünde düşmanın lojistik yollarını, birliklerinin kontrol ve destek sistemini yok ettiklerini belirterek "Herson'da düşmanın kaçmaktan başka seçeneği kalmadı" ifadesini kullandı.

Düşmanın 'iyi niyet jesti'nin arkasında Ukrayna Savunma Birliklerinin muazzam çabalarının olduğunu vurgulayan Zalujnıy, "Tıpkı Kiev'den ve Harkov bölgesinden geri çekilip Yılan Adası'nı terk etmesi gibi, Herson'dan muhtemel çıkışı da aktif eylemlerimizin sonucudur." ifadesini kullandı.

UKRAYNA, HERSON'DA TAARRUZA DEVAM EDİYOR

Şimdiye kadar, Rus işgal birliklerinin Herson'dan sözde geri çekilmesiyle ilgili bilgileri ne teyit ne de yalanlayabileceklerini söyleyen Zalujnıy, "Taarruzumuza devam ediyoruz." dedi.

Zalujnıy, Ukrayna birliklerinin Herson yönünde, 1 Ekim'den bu yana 36,5 kilometre ilerledikleri ve geri alınan bölgenin toplam alanının 1381 kilometrekare olduğu bilgisini paylaştı.

Zalujnıy, Herson'da 41 yerleşim yerinin kontrolünün yeniden sağlandığını kaydetti.

SON BİR GÜNDE 12 YERLEŞİM BİRİMİNDE KONTROL SAĞLANDI

Zalujnıy, son 24 saatte, Petropavlovka-Novoraysk yönünde 7 kilometre ilerleyerek 6 yerleşim birimini, Pervomayısk-Herson'da ise 6 yerleşim biriminde kontrolü sağladıklarını belirterek, toplam 264 kilometrekare toprağın düşmandan kurtarıldığını sözlerine ekledi.

Etiketler : ukrayna rusya herson
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