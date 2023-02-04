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04 Şubat 2023 Cumartesi 14:05:00 - Güncelleme:04 Şubat 2023 Cumartesi 14:05:00

Ukrayna: Esir değişimiyle 116 Ukraynalı asker serbest bırakıldı

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya tarafıyla yapılan esir takası sonucu 116 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya tarafıyla bir esir değişiminin daha gerçekleştirildiğini bildirdi.

Esir takası kapsamında 2 subay, 114 er ve çavuş olmak üzere 116 askerin serbest bırakıldığını aktaran Yermak, "Çalışmaya devam ediyoruz. Herkesi geri getireceğiz." ifadesini kullandı.

Yermak, esir takasında, iki yabancı gönüllü Christopher Matthew Perry ile Andrew Tobias Matthew ve bir gönüllü savaşçının cesetlerinin Ukrayna tarafına iade edildiği bilgisini de paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'dan esir değişimiyle 63 Rus askerinin serbest bırakıldığını bildirmişti.

Etiketler : ukrayna esir değişimi esir takası rusya
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