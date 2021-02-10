  • BIST
    1547.11
  • Dolar
    7,0549
  • Euro
    8,5681
  • Altın
    417,3380
İstanbul
12 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pasifik'te 7.9 büyüklüğünde deprem
Japonya'da şırınga sorunu! Milyonlarca koronavirüs aşısını çöpe atacaklar
Ukrayna: Düşürülen uçakla ilgili Zarif'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı incelenecek
Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin Berberoğlu kararını eleştirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 479 bin 810'a çıktı
Çin'in keşif aracı 'Tienvın-1' Mars'ın yörüngesine girdi
Oktay: İki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu yoktur
İstanbul'a son yılların etkili kar yağışı geliyor!
"Türkiye'yi en büyük 10 ülke arasına sokacağız"
"Bana meydan okuma haddini bil!"
CHP'de istifa dalgası! İki eski vekil İnce ile hareket edecek
Bakan Selçuk: 84,1 milyon lira ödeme yapıldı
"Cumhurbaşkanımızın gönlünden geçen, uzaya kadın astronotun gitmesi"
Bahçeli'den Türk astronot için isim önerisi: Cacabey
Başkan Erdoğan'dan partilere yeni anayasa çağrısı
Mesajlar sahte çıktı! Kadir Şeker'e komplo kurmuşlar
İşsizlik rakamları açıklandı
Binalar birbirine yaslanarak ayakta duruyor
Miras kalan kalede yaşamak istiyorlar
Muğla'da 'ölümsüzlük mantarı'nı buldu
İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağı ile ilgili gizli ses kaydı ortaya çıktı
İstanbul'a kar çok yaklaştı... Meteoroloji gün verdi
Gizli belgeler sızdırıldı: 300 milyon dolarlık kripto para çaldı!
Trump'ın azil yargılamasında yeni gelişme
10 Şubat 2021 Çarşamba 19:07:00 - Güncelleme:10 Şubat 2021 Çarşamba 19:07:00

Ukrayna: Düşürülen uçakla ilgili Zarif'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı incelenecek

ABONE OL

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yenin, Tahran üzerinde düşürülen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağıyla ilgili İran Dışişleri Bakanı Zarif'e ait olduğu iddia edilen ses kaydının gerçekliğinin inceleneceğini bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy Yenin, gazetecilere yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e ait olduğu iddia edilen ses kaydının inceleyecek Ukraynalı savcıların ve soruşturmacıların yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu söyledi.

Ses kaydının gerçekliğinin inceleneceğini vurgulayan Yenin, bunun sonucuna ilişkin mutlaka bilgi vereceklerinin altını çizdi.

Yenin, kimsenin çıkarlarının insan hayatından yüksek tutulmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

DÜŞÜRÜLEN UKRAYNA UÇAĞI

Ukrayna Havayollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020'de Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra havalimanı yakınında İran tarafından düşürülmüş, olayda uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan toplam 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'deki haberde, ulaşılan gizli ses kaydının Kanada hükümeti ve gizli servisinin elinde bulunduğu, kayıttaki kişinin İran Dışişleri Bakanı Zarif olduğu ileri sürülmüştü.

Haberde, Zarif'in söz konusu ses kaydında, uçağın casus unsurlarca kasıtlı düşürülmüş olabileceği veya savunma sistemlerine elektronik müdahale ihtimalinden söz ederek, "Gerçeğin asla ifşa edilmemesi için sebepler var. (İranlı askeri yetkililer) Ne bize ne de başkasına söylemeyecek çünkü açıklamaları halinde ülkenin savunma sistemlerine kamunun çıkarına olmayacak bazı kapılar açılacak." dediği iddia edilmişti.

İran da Dışişleri Bakanı Zarif'e ait olduğu iddia edilen ses kaydını yalanlamıştı.

Etiketler : Ukrayna iran zarif
Seren Serengil, serum takdırdı

Seren Serengil, serum takdırdı
Aslışah Alkoçlar Tatlıtuğ çiftine komşu oluyor

Aslışah Alkoçlar Tatlıtuğ çiftine komşu oluyor
Sokaktaki canlara yardım

Sokaktaki canlara yardım
Mutlu kalpler kulübü kurdu!

Mutlu kalpler kulübü kurdu!
Uzakta ilk doğum günü

Uzakta ilk doğum günü
Formunun sırrı kick boks

Formunun sırrı kick boks
Ailenin pamuk kalplisi

Ailenin pamuk kalplisi
Kutsal toprağım Türkiye

Kutsal toprağım Türkiye
‘Hamlet'in ikilisi

‘Hamlet'in ikilisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER