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27 Aralık 2021 Pazartesi 08:28:00 - Güncelleme:27 Aralık 2021 Pazartesi 09:17:00

Ukrayna dünyaya ilan etti: Türk SİHA'sından üretmeye başladık

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Şu sıralarda Rusya ile büyük bir kriz yaşayan Ukrayna'nın Devlet Başkanı Zelensky'nin en üst düzey danışmanlarından Andriy Yermak, Türk Bayraktar TB2 SİHA üretmeye başladıklarını duyurdu.

Rus yayın organı Ria, Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) ilk kez saldırı düzenlediği Ekim ayından bu yana gerçekleşen en önemli gelişmeyi sayfasına taşıdı.

Buna göre, Ukrayna lideri Vladimir Zelensky'nin en üst düzey danışmanlarından Andriy Yermak Türk Bayraktar TB2 SİHA'ların ülkesinde üretilmeye başlandığını Focus'a söyledi.

Kiev yönetiminin Batılı müttefikleriyle devasa bir askeri yardım programı geliştirdiğini dile getiren Yermak, yalnızca Bayraktar TB2 değil başka projelerin de söz konusu olduğunu kaydetti.

Yermak'ın verdiği bilgiye göre, Birleşik Krallık'la yürütülen 2,2 milyar dolarlık bir donanma projesi bulunuyor, Fransa ile yürütülen benzer programın maliyeti ise 1,3 milyar euro.

Etiketler : Ukrayna Bayraktar TB2 SİHA Vladimir Zelensky Andriy Yermak
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