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23 Ağustos 2022 Salı 17:56:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 17:56:00

Ukrayna, Dugina'nın öldürülmesine ilişkin Rusya'nın suçlamasını reddetti

Kaynak: AA

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Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov, Rusya yönetiminden gelen Darya Dugina'nın Moskova'da bombalı saldırıda öldürülmesinden Ukrayna'nın sorumlu olduğu yönündeki suçlamayı reddetti.

Danilov, Dugina'nın öldürüldüğü saldırının arkasında Kiev yönetiminin olduğu yönünde Moskova'dan gelen suçlamaya dair Ukrayna televizyonuna değerlendirmelerde bulundu.

Saldırının arkasında Ukrayna olduğu yönündeki suçlamaları reddeden Danilov, "Biz bu şekilde çalışmayız. Oğullarımız, kızlarımız için daha önemli görevlerimiz var." ifadesini kullandı.

Rusya'da Ukrayna'daki savaşa olan desteğin azaldığı ve bu desteği artırmak için Moskova'nın bir dizi saldırı hazırlığında olduğunu ileri süren Danilov, "Bunu (Dugina'nın öldürülmesi) Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yaptı ve bizim insanlarımızdan birinin yaptığını öne sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak da Rusya'nın suçlamalarına ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Saldırının Rus özel servisi arasındaki mücadelenin bir parçası olduğunu öne süren Podolyak, "Rus propagandası kurgusal bir dünyada yaşıyor." cümlesini kullandı.

Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında 20 Ağustos'ta infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

FSB, Dugina'nın bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini bildirmişti.

Etiketler : Danilov Rusya Moskova
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