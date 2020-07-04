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04 Temmuz 2020 Cumartesi 14:41:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2020 Cumartesi 14:46:00

Ukrayna Dışişleri Bakanından Türkiye'ye övgü: Gelmemeleri için engel yok

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Antalya'da yeni tip koronovirüs tedbirleri konusunda ne kadar ciddi adımlar atıldığını gördüğünü bildirdi.

Normalleşme sürecinde Antalya'ya gelen ilk konuk bakan olan Kuleba, Muratpaşa ilçesinde yapımı tamamlanan Ukrayna Kültür Parkı'nın açılışına katıldı.

Açılışta, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile Ukrayna'nın geleneksel ekmek ve tuz ikramıyla karşılanan Kuleba, Ukraynalı ressam ve şair Taras Şevçenko anıtını açtı.

Kuleba, açılışta, parkın Türkiye ile Ukrayna halklarının birbirlerine ne kadar önem verdiğini gösterdiğini söyledi.

Açılışta sadece Ukrayna bayrağını değil, Kırım Tatar bayrağının olmasının kendisini mutlu ettiğini aktaran Kuleba, "Kırım, mutlaka Rus işgalinden kurtarılacak. Eminim ki özgürlük Kırım'a tekrar dönecek." dedi.

Konuşmaların ardından parkta fidan dikimi gerçekleştiren Kuleba, daha sonra Antalya'da yerleşik yaşayan Ukraynalılarla bir süre sohbet etti.

"UKRAYNALILARIN TÜRKİYE'YE VE ANTALYA'YA GELMELERİ İÇİN ENGEL YOK"

Kuleba, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır milyonlarca Ukraynalının ziyaret ettiği Antalya'ya ilk defa geldiğini söyledi.

Türkiye'nin aldığı Kovid-19 tedbirlerine de değinen Kuleba, şunları kaydetti:

"Bu bölgenin özellikle önlemler konusunda ne kadar ciddi adımlar attığını, bizzat gördüm. Geçen sene Ukrayna'dan Türkiye'ye 1,5 milyon turist geldi. Bu sene pandemiden dolayı rakamlarda biraz azalma olabilir. Ama şu anda hem Türkiye'ye hem de özellikle Antalya'ya gelmemeleri için herhangi bir engel görmüyorum. Birkaç gündür bulunduğum Antalya'da, kaldığım otelde Kovid-19'dan korunmak için gerekli her türlü tedbirin alındığını gördüm, otelin yeri dezenfekte edildi. Dün Türkiye'ye charter bir uçakla geldim. Benimle birlikte Ukraynalı turistler de bulunuyordu ve uçakta hiç boş yer yoktu. İşin en güzel tarafı budur."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisine "Türkiye, özellikle turistlerin güvenliğine çok büyük önem veriyor. İlgili tedbirleri alacağız." dediğini aktaran Kuleba, bu sözlerin kendisi için en büyük garanti olduğunu bildirdi.

Ukrayna şarkılarının da söylendiği açılış törenine, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha da katıldı.

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