Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya'yı durdurmalıyız

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Milyonlarca insan için barış, Rusya'nın yok etmeye çalıştığı kurallara dayanıyor. Rusya, dünyaya şantaj yapıyor." açıklamasında bulundu.



Kuleba, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin konuştu.

Kuleba'nın açıklamalarından satır başları:

"Rusya, 'Kırım durumunun' bittiğini düşünüyor. Ancak bu, böyle değil. Kırım Tatarları'nın durumunu takip ediyoruz. Binlerce Ukraynalı Kırım'ı terk ederek Ukrayna'ya taşınmak zorunda kaldı."

"Rusya, Ukrayna'ya karşı saldırganlığını artırma eğilimini gösterdi. Şuan onu durdurma, sınırlama zamanı."

"Bugün Ukrayna, sadece ulusal güvenliği değil; özgürlüğü, demokrasiyi ve uluslararası hukukun temel ilkelerini de korumaktadır."

"Elimizde olan bütün güçleri kullanarak Rusya'yı caydırmalıyız. Uygulayabileceğiniz her eylem için müteşekkiriz."

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Milyonlarca insan için barış, Rusya'nın yok etmeye çalıştığı kurallara dayanıyor" ifadelerini kullanarak, Rusya'nın tüm dünyaya şantaj yaptığını açıkladı.