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16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:17:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:17:00

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar: Türkiye en aktif destekçimiz oldu

Kaynak: AA

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Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Kırım Platformuyla yarımadanın kurtuluşu için uluslararası çabaları güçlendirmeyi umduklarını belirterek, 'Türkiye uluslararası arenada Kırım konusunun en aktif destekçilerinden biri.' dedi.

Ceppar, 23 Ağustos'ta gerçekleşecek Kırım Platformu Zirvesi'ne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kırım Platformunun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü sağlamayı amaç edinmiş uluslararası gayretleri koordine etmek için yeni bir araç olduğunu belirten Ceppar, ayrıca platformla Kırım konusunu dünya gündemine geri getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Ceppar, "Kırım'ın işgali, Ukrayna'nın yarası ve dünyanın güvenlik sisteminin kırılganlığının parlak bir örneği olmaya devam ediyor. Bu eşi benzeri görülmemiş uluslararası güvenlik problemi, ulusal ve uluslararası yoğun bir çaba ve bu konuyu ele alacak mekanizmalar gerektiriyor." dedi.

Rusya'nın eylemleri bağlamında, zirvenin Ukrayna'nın girişimiyle düzenlenecek olmasının bir başarı olduğunu aktaran Ceppar, "Kırım'ın ilhakının tanınmaması siyasetinin geliştirilmesi, yaptırımların etkisinin güçlendirilmesi, geçici işgal altında olan Kırım'daki insan hakları ve özgürlüklerin korunması, yarımadanın askerileştirilmesinin sınırlandırması konuları platformda öncelikli olacak." diye konuştu.

- PLATFORM, KIRIM KONUSUNA İVME KAZANDIRACAK

Ceppar, platformun siyasi ayağının faaliyetlerin sonuçlarını değerlendirmek ve gelecekteki amaçları belirlemek üzere her 2-3 senede bir düzenlenmesini beklediklerini belirterek, "Zirve sadece asıl çalışmanın bir başlangıcı olacak. Zirve kapsamında anlaşılan maddeleri resmileştirecek ortak bir bildirinin kabul edilmesi bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Platformun, uluslararası organizasyonların yürüttüğü görevin yerini almak gibi bir amacı olmadığını aktaran Ceppar, "Ancak umuyoruz ki platformla oluşacak liderlik ve koordinasyon, uluslararası çabaları ve sinerjiyi güçlendirecek, Kırım'ın kurtuluşu için hayati alanlardaki çalışmalara ivme kazandıracak, bunun sonucunda da Kırım işgalden kurtulacak." diye konuştu.

- "TÜRKİYE ULUSLARARASI ARENADA KIRIM KONUSUNUN EN AKTİF DESTEKÇİLERİNDEN"

Ceppar, "Şu ana kadar 40 yabancı delegasyon katılımını onayladı ve zirveye kadar bu rakamın artmasını umuyoruz. Sadece Avrupa-Atlantik bölgesinden değil diğer bölgelerden de katılım olması önemli." ifadelerini kullandı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in platforma katılacağını kaydeden Ceppar, ayrıca ABD ve NATO üyesi ülkelerden yüksek düzeyde katılım beklediklerini söyledi.

Ceppar, Türkiye'den de yüksek düzeyde katılım beklediklerini belirterek, "Türkiye, uluslararası arenada Kırım konusunun en aktif destekçilerinden biri ve Kırım Platformunun diğer çalışma gruplarına ve projelerine katılacağını umuyoruz." diye konuştu.

Etiketler : Ukrayn IRIM PLATFORMU RÜRKİYE Ceppar
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