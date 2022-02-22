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22 Şubat 2022 Salı 15:00:00 - Güncelleme:22 Şubat 2022 Salı 15:00:00

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den savaş açıklaması: Acil yardıma ihtiyacımız var

Kaynak: NTV

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky Rusya kriziyle alakalı, "Hiç kimse savaş istemiyor. Ukrayna sadece barış istiyor" dedi. Zelenskiy, "Rusya'nın kararıyla Ukrayna karşıtı saldırılara yasal bir zemin hazırladı. Kuzey Akım 2 projesi tamamen bitirilmeli. Beklemek için zamanımız yok, hukuki adımlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullanarak acil yardım talebinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın ayrılıkçıların yönetimlerini tanıma kararına ilişkin yaptığı son açıklamada, "Bazı diplomatlar ayrılıyor ve bazı cesur liderler Ukrayna'ya destek olmaya geliyor. Rusya'nın Luhansk ve Donetsk'i tanıması Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya saldırısı için daha fazla temel oluşturuyor. Yaptırımlar Kuzey Akım 2 hattının tamamen kapatılmasını içermeli" diye konuştu.

"Savaş olacağını düşünmüyorum" diyen Zelenskiy, ayrılıkçıları tanımanın tek taraflı olarak Minsk anlaşmalarından çıkmak ve Normandiya Formatında alınmış kararları göz ardı etmek anlamına gelebileceğinin aktararak, kararın barış çabalarını baltaladığını belirtti.

"KİMSEYE BİR ŞEY VERMEYECEĞİZ"

Zelenskiy daha önce yaptığı açıklamada, partnerlerinden net ve etkili adımlar beklediklerine dikkati çekti.

Sınırlarının iyi şekilde korunduğunu hatırlatan Zelenskiy, kendi topraklarında olduklarını ve hiçbir şeyden korkmadıklarını söyledi.

Kimseye bir şey borçlu olmadıklarını ifade eden Zelenski, "Kimseye bir şey vermeyeceğiz. Bundan eminiz. Çünkü 2014 Şubat değil, 2022 Şubat'tayız. Başka bir ülke, başka bir ordu. Tek amaç Ukrayna'da barış" dedi.

Zelenski, ülkesinin siyasi-diplomatik çözüme bağlı olduğunu kaydetti.

Etiketler : Zelenskiy RUSYA UKRAYNA
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