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09 Kasım 2020 Pazartesi 21:19:00 - Güncelleme:09 Kasım 2020 Pazartesi 21:19:00

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, tüm önlemlere rağmen test sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Kendisini karantinaya alacağını belirten Zelenskiy, "Çoğu kimse Kovid-19'u atlatıyor. Ben de atlatacağım. Her şey iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ukrayna başkan zelenskiy kovid
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