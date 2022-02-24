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24 Şubat 2022 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:24 Şubat 2022 Perşembe 14:30:00

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den seferberlik çağrısı: Özgürlük ve ülkemiz için savaşacağız

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 'Rusya ile diplomatik ilişkilerimizi kestik. Özgürlüğümüz ve ülkemiz için savaşacağız' dedi.

Rusya başlattığı askeri harekatla ilgili konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Siyasi kazanım nedir, bir kere uluslararası topluma verdiği mesajdır. Bunu yapabilecek herkese silah dağıtmaya başladık. Askeri tecrübesi olan herkesin gelip, İçişleri Bakanlığı'na başvurmasını istiyoruz. Bizi koruyan savaşçılarımıza kan bağışı yapmanızı istiyorum.

Tüm iş insanlarımız da geleceğimiz için sorumluluğu paylaşmaktadır. Mağazalarımızın dükkanlarımızın dolu olması gerekiyor. Ülkenizi savunmaya hazır olun. Ukrayna vatandaşlarının her biri vatanını korumak için elllerinde silahlarla hazır olacak. Her Ukrayna vatandaşı ülkesini koruyacak. Bu sabah tarihe geçti.

Ruysa ile demokratik bağları tamamen kopardık. Ülkemizi Rusya'ya bırakmayacağız. Rusya, ülkemize sabah saatlerinde Nazilerin 2. Dünya Savaşı'nda yaptığı gibi korkakça saldırmıştır. Rusya vatandaşları hangi yolu seçeceklerini kendileri karar verecek. Ruslara sesleniyorum. Sokağa çıkıp, tepkinizi gösterin. Sizin Rus kanallarında bunu engelleyecekler. Onların amacı bir ulusu yok etmek, bu imkansız. Tarihi silemezsiniz, bu mümkün değil" dedi.

Etiketler : Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy RUSYA UKRAYNA
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