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25 Şubat 2022 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:25 Şubat 2022 Cuma 15:19:00

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Putin'e çağrı

Kaynak: Star.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin'e seslendi: Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım.

Rusya'nın Ukrayna'daki harekatının ikinci gününde taraflardan karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamada Rusya ile görüşebileceklerini belirtirken "Rusya'yla konuşmaktan korkmuyoruz, ülkemiz için güvenlik garantileri hakkında, hiçbir şey hakkında konuşmaktan korkmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamadan saatler sonra Kremlin'den gelen yanıtta "Görüşme talebini not ettik" denildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova'nın Zelenskiy'in teklifini inceleyeceğini, Kiev'den beklentilerinin olduğunu da sözlerine ekledi.

Zelenskiy de bu açıklamanın ardından Rus lider Putin için "Müzakere masasında bana katılmasını teklif ediyorum" ifadesini kullanarak diplomasi çağrısını yineledi.

Etiketler : Zelenskiy rusya ukrayna Dmitry Peskov
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