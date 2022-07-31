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31 Temmuz 2022 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2022 Pazar 13:30:00

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Donetsk bölgesi için 'zorunlu' tahliye emri

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin doğusunda en yoğun çatışmaların olduğu Donetsk bölgesi için "zorunlu" tahliye kararı verdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, Donetsk'ten zorunlu tahliyenin hükümet kararı olduğunu bildirdi.

Zelenskiy, tahliyeyle ilgili her şeyin planlandığını ifade etti.

Hem lojistik hem ödeme noktasında destek ve yardım sağlanacağını kaydeden Zelenskiy, tahliye konusunda kararsız olanların karar vermesi gerektiğini belirtti.

Devlet Başkanı Zelenskiy, kararsızlara yönelik olarak "Gidin, yardım edeceğiz." ifadesini kullandı.

Birçok kişinin bölgeden ayrılmayı reddettiğini ancak bunun gerçekten yapılması gerektiğine dikkati çeken Zelenskiy, "Ne olursa olsun. Bana güvenin." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırı düzenlediği Ukrayna'da sıcak çatışmalar Donetsk cephe hattında sürüyor.

Etiketler : Ukrayna Devlet Başkanlığı Zelenskiy Rusya
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