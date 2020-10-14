Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor
Kaynak: AA
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
Ukrayna hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy'nin 15-17 Ekim tarihleri arasındaki Türkiye'ye ziyareti sırasında iki ülke arasında askeri iş birliği anlaşması imzalanacak.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, temmuz ayında Kiev'de Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştüklerini hatırlatarak, imzalanacak anlaşmanın Karadeniz'deki güvenlik ve barışın taahhüdünü yansıtacağını ifade etti.
- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor
- Putin'den flaş açıklama: İkinci korona aşısı da tescillendi
- Azerbaycan ordusundan flaş açıklama: Ermenistan fosfor gazı ve misket bombası kullandı
- İşgalci İsrail'den 2 bin Yahudi konutu için onay
- Azerbaycan, haydut Ermenistan'a darbe üstüne darbe indiriyor... Bir İHA daha düşürüldü
- Vietnam'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya çıktı