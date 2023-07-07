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07 Temmuz 2023 Cuma 10:01:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 10:01:00

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geliyor

Kaynak: TRT Haber

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, bugün İstanbul'a gelecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunacak.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.

Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme sonrası ortak basın toplantısı yapılması bekleniyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan volodimir zelenskiy türkiye
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