Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile ilişkilerimiz ordularımızı daha güçlü hale getiriyor

Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkiler günden güne derinleşiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel meseleler ele alındı.

Önemli görüşmeyle ilgili Ukrayna tarafından da açıklama geldi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından ikili ilişkilerin iki ülkenin de ordularını daha güçlü hale getirdiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki ortaklığın geliştiğini söyleyen Zelenskiy, "Bu durum halihazırda ülkelerimizin askeri birliklerini güçlendiriyor. İmzalanması beklenen Serbest Ticaret Anlaşması (FTA) da ekonomik büyümeye katkı sağlayacak" dedi.

TÜRK SİHA'SI SATIN ALDILAR

Ukrayna, ülkenin doğusundaki ayrılıkçı birliklere karşı verdiği mücadelede ordusunu güçlendirmek için Türk savunma sanayi şirketi Baykar'dan İHA'lar satın almış ve Eylül sonunda bu İHA'lar için ortak eğitim ve bakım merkezleri kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalamış, bu hamle Rusya'yı kızdırmıştı.

Rusya'nın Ukrayna sınırına son günlerde yaptığı asker yığınağı da Batı'nın tepkisini çekmişti.

Ukrayna'nın Donbass bölgesinde Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı gruplar hükümet güçleriyle 2014'ten beri savaşıyor. Bölgedeki çatışmalar Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin hemen ardından çıkmıştı. Ukrayna, çatışmalarda şu ana kadar en az 14,000 kişinin öldüğünü belirtiyor.