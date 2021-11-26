"Rusya destekli darbe istihbaratı aldık"

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26 Kasım 2021 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 17:00:00

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya destekli darbe istihbaratı alındı

Kaynak: AA

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede 'Rusya destekli' darbe olacağı ile ilgili istihbarat alındığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde 1 Aralık'ta darbe girişimi yapılacağına dair istihbarat aldıklarını duyurdu.

Zelenskiy, "Ukrayna Devlet Başkanına 30 Soru" programında yaptığı açıklamada, darbe yapılacağına ilişkin istihbarat aldıklarını kaydetti.

Zelenskiy, iş adamı Rinat Ahmetov'un darbe girişimine dahlinin konuşulduğu ses kayıtları olduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin bilgi almak için Ahmetov'u devlet başkanlığına davet eden Zelenskiy, kendisinin 2014'te ülkeden kaçan eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç gibi olmadığını ve kaçmayacağını belirtti.

RUSYA'DAN YALANLAMA

Kremlin, Zelenskiy'e yönelik iddia edilen darbe girişiminde yer alma planı olmadığını ve Moskova'nın bu tür eylemlerde bulunmadığını açıkladı.

Etiketler : Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy 1 Aralık DARBE
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