"Rusya destekli darbe istihbaratı aldık"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya destekli darbe istihbaratı alındı
Kaynak: AA
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede 'Rusya destekli' darbe olacağı ile ilgili istihbarat alındığını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde 1 Aralık'ta darbe girişimi yapılacağına dair istihbarat aldıklarını duyurdu.
Zelenskiy, "Ukrayna Devlet Başkanına 30 Soru" programında yaptığı açıklamada, darbe yapılacağına ilişkin istihbarat aldıklarını kaydetti.
Zelenskiy, iş adamı Rinat Ahmetov'un darbe girişimine dahlinin konuşulduğu ses kayıtları olduğunu ifade etti.
Konuya ilişkin bilgi almak için Ahmetov'u devlet başkanlığına davet eden Zelenskiy, kendisinin 2014'te ülkeden kaçan eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç gibi olmadığını ve kaçmayacağını belirtti.
RUSYA'DAN YALANLAMA
Kremlin, Zelenskiy'e yönelik iddia edilen darbe girişiminde yer alma planı olmadığını ve Moskova'nın bu tür eylemlerde bulunmadığını açıkladı.