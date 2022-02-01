VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şuşa Beyannamesi kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda
Yürüyen merdivende annesinin kucağından düşen bebek hayatını kaybetti
Bakan Akar: Ermenistan'a uzatılan barış elinin değerlendirilmesini bekliyoruz
Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi resmi törenle karşıladı
"Büyükelçi aşkını nereden devşirmişler"
Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Türkiye ile Mısır arasında yeni dönem!
Kararnameyi imzaladı! Orduya 100 bin asker alacaklar
"İki gün içinde Türkiye ile anlaşma imzalayacağız"
Ayvacık T-2 Tüneli'nde ışık göründü!
Şiddet olmayacaksa rap düeti olabilir
'Aşkım kısmetim çıktı, koş!'
Şelaleler buz tuttu
Millet kıraathanesi öğrencilerin ikinci evi
Evinin kapısını kedilere açtı
Bedeni hızla yaşlanıyor: Henüz 9 yaşında
Kuzuya çocuğu gibi bakıyor
Gölgelerin gücü adına: He-Man geri dönüyor
Başkan Erdoğan'ı bekliyorlar: Bizim güvencemiz ana vatan Türkiye'dir
"Türkiye çok etkili bir ülke, son senelerde gördük bunu"
Dev projede yeni aşama tamam!
Petrol ve doğal gaz kuyuları için düğmeye bastılar
Türkiye ile ilişkileri resmen müttefiklik düzeyine çıkardılar: Onaylandı
Roketsan geliştirdi! 3 farklı tipteki füzeyi atabiliyor
01 Şubat 2022 Salı 17:00:00 - Güncelleme:01 Şubat 2022 Salı 17:00:00

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: İki gün içinde Türkiye ile anlaşma imzalayacağız

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Ukrayna'nın Türkiye ile iki gün içinde Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalayacağını açıkladı.

Zelenskiy, Ukrayna Parlamentosu'nda (Verhovna Rada) yaptığı konuşmada, Türkiye ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretinde güçlü bir ekonomik sinyal vermek istediklerini belirtti.

Söz konusu sinyalin, Türkiye ile STA imzalanması olduğuna işaret eden Zelenskiy, "İki gün içerisinde Türkiye ile bir STA imzalayarak güçlü bir ekonomik sinyal vermeye hazırlanıyoruz. Gruplarımız çalışıyor ve anlaşacağımızdan eminim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Şubat'ta gerçekleştirmesi planlanan Ukrayna ziyaretinde, yeni iş birlikleri için görüşmelerin yapılması planlanıyor.

İki ülke arasında yıllık 5 milyar dolar düzeyinde olan ikili ticaret hacminin kısa sürede 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

'HER ŞEYDEN ÖNCE KENDİ GÜÇLERİMİZE GÜVENMELİYİZ'

Bölgede yaşanan gerilimli sürece değinen Zelenskiy, Ukrayna'nın her şeyden önce kendi güçlerine güvenmesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, "Her konuda her şeyden önce kendi güçlerimize güvenmeliyiz. Anavatanımızın gerçekten çok sayıda dostu var ancak dostlarımızın kendi anavatanı var, bunu unutmayın. Dolayısıyla bizden başka hiç kimse ülkemizi korumaz ve ayağa kaldırmaz. Sadece kendimize güvenmeliyiz" ifadelerini kullandı.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI GÖRÜŞMELERİ 2011'DEN BERİ SÜRÜYOR

Ukrayna Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko, daha önceki açıklamasında, Türkiye'yle Ukrayna'daki tüm sektörlerin faydasını mümkün olduğunca gözeten bir serbest ticaret anlaşması imzalamak istediklerini belirtmişti.

2011'den bu yana anlaşmayla ilgili 11 resmi görüşme gerçekleştirildiğini ve sürecin devam ettiğini aktaran Sviridenko, "Ukrayna tarafı (Türkiye ile) ülkenin tüm sektörlerinin faydasını mümkün olduğunca gözeten bir serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyor. Ukrayna iş dünyasının çoğunluğu Türkiye piyasasına açılmaktan yana" demişti.

İkili iş birliğinin ana alanlarının bilgi teknolojileri, inovasyon, endüstri, enerji ve enerji verimliliği, lojistik, ulaşım altyapısı ve turizm olduğunu aktaran Sviridenko, "2021'in ilk 9 ayında Türkiye, Ukrayna'yla ticaret hacmi bakımından Çin, Polonya, Almanya ve Rusya'dan sonra 5. sırada geliyor" ifadesini kullanmıştı.

Etiketler : Ukrayna Parlamentosu Türkiye Zelenskiy
Filtre itirafı

Filtre itirafı
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Bornozlu kar pozu

Bornozlu kar pozu
İlk kez aynı sahnedeler

İlk kez aynı sahnedeler
Aşıklar için söyleyecekler

Aşıklar için söyleyecekler
Önceliği kızı

Önceliği kızı
5 milyonluk pırlanta sevgisi

5 milyonluk pırlanta sevgisi
Heyecanlandıran paylaşım

Heyecanlandıran paylaşım
'Yaratılan' kamera karşısında

'Yaratılan' kamera karşısında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER