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23 Şubat 2022 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:23 Şubat 2022 Çarşamba 13:36:00

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy halka sesledi! "Başkan Erdoğan da destekliyor"

Kaynak: İHA

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaptığı halka sesleniş konuşmasında "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Almanya, Türkiye ve Ukrayna arasında bir zirve düzenlenmesi konularında çalışıyorlar ve Erdoğan da bu zirveyi destekliyor" dedi. Açıklamasının devamında Zelenskiy, seferberliğe gerek olmadığını ancak yedek askerlerin çağrıldığını duyurdu.

Yaptığı halka sesleniş konuşmasında barış mesajı vermeyi ihmal etmeyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, her türlü senaryoya hazır olmak adına yedek askerlerin göreve çağırıldığını duyurdu.

Ulusa sesleniş konuşmasında Zelenskiy, "Rusya tarafından Donetsk ve Lugans Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıkları kabul edildi. Aralarında imzalanan sözde anlaşmalar doğrultusunda Rusya'nın Ukrayna toprağı olan Donbas'a girmesinin önü açıldı. Bu kararla Rusya Minsk anlaşmalarından çıkmış oldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Almanya, Türkiye ve Ukrayna arasında bir zirve düzenlenmesi konularında çalışıyorlar ve Erdoğan da bu zirveyi destekliyor. Partnerlerimizin Rusya'ya karşı yaptırım seçeceğinden başka alternatif olmadığını bilmelerinden mutluyum. Bugün itibariyle genel seferberliğe gerek yoktur. Ancak ben Ukrayna Silahlı Kuvvetleri başkomutanı olarak yedek askerlerin çağırılmasına ilişkin kararname imzaladım. Sayın Ukraynalılar! Barış yanlısı Ukrayna halkı, biz sessizlik istiyoruz. Eğer bugün susarsak yarın yok oluruz. Yaşasın Ukrayna!" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY: ERDOĞAN'A RUSYA'NIN PROVOKATİF KARARLARINA KARŞI UKRAYNA'NIN YANINDA OLDUĞU İÇİN MİNNETTARIM

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya'nın provokatif kararlarına karşı Ukrayna'nın yanında olduğu için minnettar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü. Sosyal medya hesaplarından Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklama yapan Zelenskiy, "Erdoğan ile telefonda görüştüm. Rusya'nın provokatif kararlarına karşı Ukrayna'nın yanında olduğu için minnettar olduğumuzu söyledim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yanı sıra Ukrayna, Almanya ve Türkiye arasında bir zirve düzenlenmesi fikrini desteklediği için teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ise Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını vurgulayarak, sorunun çözümü için uluslararası alanda diplomasinin tüm imkanlarından yararlanılması gerektiğini belirtti.

Etiketler : Vladimir Zelenskiy ERDOĞAN UKRAYNA
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