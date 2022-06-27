VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Barış için gayret etmek durumundayız
Mobil itfaiye ekipleri hasat zamanı ekin yangınlarına karşı nöbette
"Yavaş yavaş yüzde yüzüme ulaşacağıma inanıyorum"
İş dünyası BDDK'nin TL kredi kullanımına yönelik kararını değerlendirdi
Stoltenberg'den Başkan Erdoğan'a dörtlü zirve daveti
Operasyon mu başlıyor?
Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde eş zamanlı terör saldırıları düzenlendi
İngiliz Milletler Topluluğu'na 'Frankofon Afrika' ülkelerinin ilgisi arttı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G7 liderlerinden daha fazla silah istedi
Su Riskleri Projesi ile buğday ve mısırda su verimliliği analiz edilecek
IEA Başkanı Birol, enerji krizine karşı 'olağanüstü önlem' çağrısı yaptı
Realtor Turkey Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı İçin Kazakistan'a Gitti
Olimpiyatlar için gün bekleyen kick boks, Türkiye'nin 'kürsü' şansını artıracak
Spordan öte şanlı miras Kırkpınar'ın kültürel meşalesi 661 yıldır yanıyor
NATO Liderler Zirvesi'nde gündem Türkiye mi?
Karahantepe geçici çatıyla korunma altına alınacak
Rengarenk çiçekler ve kelebekler görüntülendi
Asgari ücrete ek zam olacak mı?
Balistik füzeler yola çıkıyor
Sonuç Bildirgesi
Yunan casusun ifadesi ortaya çıktı! İhanetleri tek tek anlattı
TOGG'a nükleer doping! Türkiye'yi ilk sıralara yükseltecek adım
Ahmed Touba transferi tamam! Cezayir tankı imzalıyor: Galatasaray'ın kapısından dönmüştü
Türkiye'ye yönelik yanlıştan dönüyorlar!
27 Haziran 2022 Pazartesi 14:16:00 - Güncelleme:27 Haziran 2022 Pazartesi 14:16:00

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G7 liderlerinden daha fazla silah istedi

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, G7 liderlerinden Rusya'ya karşı hava savunma sistemleri dahil daha fazla silah yardımında bulunmalarını istedi.

Zelenskiy, Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda yapılan G7 Liderler Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yaptı.

Zelenskiy, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya liderlerinden ülkesine hava savunma sistemleri dahil daha fazla silah tedarik etmeleri talebinde bulundu.

G7 ülkelerinin liderlerine, Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım çağrısı yapan Zelenskiy, bu liderlerden Kiev'in tahıl ürünleri ihraç etmesine yardımcı olmalarını ve Ukrayna'nın yeniden imarı için mali yardım sağlamalarını talep etti.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 124 gün geride kalırken, Ukrayna'daki savaş ve savaşın gıda, enerji güvenliği ve küresel ekonomi üzerindeki etkileri, G7 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde öne çıkan konular arasında yer alıyor.

G7 liderlerinin bugün beşinci oturumda iklim, enerji ve sağlık alanında daha iyi bir gelecek için yatırım konularını masaya yatırması planlanıyor.

Liderler öğleden sonra, "küresel gıda güvenliği, cinsiyet eşitliği" adlı altıncı oturuma katılacak. Bu oturumda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, liderlerle video bağlantısı aracılığıyla "küresel gıda krizini" görüşecek.

Zirvenin ikinci günü, G7 liderleri ve eşlerinin katılacağı akşam yemeği ile son bulacak.

Etiketler : Zelenskiy ALMANYA RUSYA
500 bin liralık çocuk odası

500 bin liralık çocuk odası
Ankara'yı salladılar

Ankara'yı salladılar
Prenses gibi yetiştirildim

Prenses gibi yetiştirildim
Otobüste kopuyoruz

Otobüste kopuyoruz
Dominik'ten Bodrum'a

Dominik'ten Bodrum'a
Instagram sahte bir dünya

Instagram sahte bir dünya
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 24 Haziran

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 24 Haziran
Düğün Türkiye'de olacak

Düğün Türkiye'de olacak
Film hazırlığı

Film hazırlığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX