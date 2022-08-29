VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ayasofya'nın en büyük yer altı yapılarını görüntüledi
Irak'ta Sadr siyasetten tamamen çekildi
Irak'ın kuzeyinde komandoların "Pençe"si teröristlerin ensesinde
Depremin vurduğu Elazığ'da yıkılan 23 okul yerine 27 okul inşa edildi
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
Bir Rus vatandaşının Avrupa'ya vize alması ve tatile gitmesi normal değil"
Türkiye'nin hamlesi dengelerini bozdu
Dünyayı sarsan suikastla ilgili yeni gelişme!
TOGG'dan dev iş birliği!
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor.... 10 bin liraya dayandı
"Kutsalıma hakaret etme özgürlükleri yok"
Ertuğrul Gazi'nin oğlu Saru Batu Savcı Bey, Domaniç'teki kabri başında anıldı
Türkiye'den Pakistan'a yardım malzemeleri taşıyan iki uçak daha hareket etti
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 1061'e çıktı
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
QUA Granite konsept bayisi ile Azerbaycan'da
ABD'nin Oregon eyaletinde silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Maden ihracatında yeni rekor geliyor
Temmuz ayı dış ticaret dengesi açıklandı
Türkiye Büyük Zaferi kutluyor
Bakan Koca bizzat duyurdu: Bugün belli olacak
AB, Rusya ile vize anlaşmasını askıya alacak
Rusya'dan kritik hamle!
Fiyatlar 100 bin TL birden düştü....
29 Ağustos 2022 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:02:00

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bir Rus vatandaşının Avrupa'ya vize alması ve tatile gitmesi normal değil

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ekonomik bir "terör" estirdiğini belirterek, "Gazprom gibi şirketler fiyat krizi yaratıyor. Enerji piyasasında yapay bir fiyatlama var. Avrupa'yı korkutmak istiyorlar." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Norveç'in Stavanger şehrinde düzenlenen ONS 2022 Uluslararası Enerji Konferansı'na video konferans yöntemiyle katılarak piyasalarda yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın, Ukrayna'nın egemenliğinin yanı sıra Avrupa'nın bağımsızlığına karşı bir savaş başlattığını vurgulayan Zelenskiy, "Enerji fiyatları çok yükseldi. Kış geldiğinde daha fazla artabilir. Ortada bir de nükleer tehlike var. Çernobil felaketini hatırlamalı ve dikkatli olmalıyız." diye konuştu.

Zelenskiy, Rusya'nın ekonomik bir "terör" estirdiğini belirterek, "Gazprom gibi şirketler fiyat krizi yaratıyor. Enerji piyasasında yapay bir fiyatlama var. Avrupa'yı korkutmak istiyorlar. Rusya sınırda göndermediği, Avrupa'ya iletmediği gazı her gün yakıyor. İnsanlarımızı yaktıkları gibi yakıyorlar. Milyonlarca avro her gün yanıyor. İyice hesaplanmış bir durumla karşı karşıyayız. Önce problem yaratıyorlar, sonra çözüm sunmaya çalışıyorlar. " görüşünü paylaştı.

Rusya'nın nükleer enerji konusunda yeni tehlikeler yarattığına dikkati çeken Zelenskiy, "Rosatom'a bir yaptırım uygulanmalı. Ortada bir nükleer şantaj söz konusu. Ayrıca, Avrupa ülkelerine bir Rus vatandaşının vize alması, tatile gitmesi ve alışveriş yapması normal değil. Bazı Avrupalı şirketlerin Rusya piyasasından çıkıp çıkmama konusunda çekince duyması normal değil." ifadesini kullandı.

"Petrol değil enerji çağındayız"

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ise enerji dönüşümünde ve enerji piyasasında güvenin çok önemli olduğunu ve bu sene konferansın temasının "güven" olarak belirlendiğini belirtti.

Enerji piyasalarının çok büyük stres altında olduğunun altını çizen Store, "Avrupa'nın parçalanmasını bekliyorlar. Hata yapmamalıyız. Hükümetimiz, izolasyon değil, iş birliğinin çözüm olduğunun farkında. Politikamızı da buna göre belirliyoruz." açıklamasında bulundu.

Store, Norveç'in Avrupa için güvenilir bir enerji ortağı olmaya devam edeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şirketlerimiz maksimum kapasitede üretim yapıyor. Enerji geçişinde önemli bir rol oynamayı amaçlıyoruz. Karbon salımı konusunda çalışmalarımızı artıracağız. Hidrojenden yararlanma konusunda tamamen kararlıyız. Norveç, açık deniz rüzgarından yenilenebilir enerji üretmeyi taahhüt ediyor. Petrol çağında değiliz, enerji çağındayız. Şimdi güneş, rüzgar ve hidrojene gidiyoruz."

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk da elektrikli araçlarda yaşanan gelişmelerin ve bu araçlara verilen desteğin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Musk, petrol ve gaz çıkarmanın, medeniyetin sürmesi için devam etmesi ve aynı zamanda sürdürülebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Etiketler : Zelenski UKRAYNA ABD RUYA SAVAŞ
Aşk mutluluk vermeli

Aşk mutluluk vermeli
Setlere dönme hazırlığı

Setlere dönme hazırlığı
3. kez nikâh yolunda

3. kez nikâh yolunda
İmam Hatipleri çirkin sözlerle hedef alan Gülşen tutuklandı

İmam Hatipleri çirkin sözlerle hedef alan Gülşen tutuklandı
Evlilik hayatı kolay değil

Evlilik hayatı kolay değil
'Tuzak' için heyecanlı

'Tuzak' için heyecanlı
Nafakadan kaçtı

Nafakadan kaçtı
Romantik konser

Romantik konser
‘Cennetin çocukları' ile dönüyor

‘Cennetin çocukları' ile dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes