Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz
Kaynak: AA
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan ile Ermenistan'ın sorunlarının hızlıca çözülmesi gerektiğini ve Azerbaycan ile ilişkilerinin çok özel olduğunun altını çizerek, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz." açıklamasında bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çernivtsi bölgesinde yaptığı basın toplantısında, Ermenistan ve Azerbaycan'ı diyaloğa çağırdı.
Son 2 senedir Azerbaycan'la ilişkilerinin ayrıcalıklı olduğunu belirten Zelenskiy, "Azerbaycan'ın bizim toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi her zaman desteklediği gibi, biz de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz." ifadesini kullandı.
Zelenskiy, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki krizin "donmuş" bir çatışmaya dönmesini engellemek gerektiğini belirterek, sorunların hızlıca çözülmesi gerektiğini söyledi.
Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Ukrayna’nın, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü desteklediğini açıklamıştı.
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