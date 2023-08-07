VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'daki orman yangıları nedeniyle Attika bölgesinde ormanlık alanların yüzde 23'ü yandı
Mısır'dan Sudan için "acil ateşkes" çağrısı
Ukrayna: Cidde'deki Rusya-Ukrayna konulu toplantılar Rusya'ya büyük bir darbe
Başkan Erdoğan'dan 'Akbelen' tepkisi: İstismar edenler kâbusla uyanmaya mahkumdur
Çin'den Filipinler'e savaş gemisini geri çekmesi uyarısı
Borsa rekorlara doymuyor: En yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi
07 Ağustos 2023 Pazartesi 19:39:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 19:39:00

Ukrayna: Cidde'deki Rusya-Ukrayna konulu toplantılar Rusya'ya büyük bir darbe

Kaynak: IHA

ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Ukrayna-Rusya konulu toplantıyı Rusya'ya “büyük bir darbe” olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde geçtiğimiz hafta sonu 40'tan fazla ülkenin ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Ukrayna-Rusya konulu toplantının ardından Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak açıklamalarda bulundu. Rusya'nın davet edilmediği toplantı hakkında Yermak, söz konusu toplantının Rusya'ya "büyük bir darbe" olduğunu ifade ederek, "Bir, bir buçuk ay içinde başka bir toplantı yapacağız ve bir zirveye doğru ilerleyeceğiz" dedi.

Yermak, toplantıya katılan tüm ülkelerin Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini ifade ederek, toplantıda sadece Ukrayna'nın ortaya koyduğu barış girişimlerinin ele alındığını söyledi. Ukrayna'nın barış formülündeki bazı noktalarda katılımcılar arasında tam uzlaşı sağlanamadığını belirten Yermak, bir sonraki toplantının yapılmasının nedeninin de bu olduğunu söyledi. Yermak, katılımcıların gelecekteki bir barış zirvesinde kabul edilecek bir çerçeve anlaşmanın taslağı üzerinde çalıştıklarını açıklayarak, "Herkesi dinlemeye hazırız, ancak bunun Ukrayna formülü olması mantıklı" dedi.

Rusya'nın Suudi Arabistan'daki toplantıyı engellemek için çaba sarf ettiğini öne süren Yermak, Rusya'nın hangi girişimlerde bulunduğuna dair ise ayrıntı vermedi.

Öte yandan, Cidde'deki toplantıya Çin adına Çin Avrasya İşleri Özel Temsilcisi Li Hui de katılmıştı.

Etiketler : rusya ukrayna ukrayna-rusya
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Yıllar sonra bir aradalar

Yıllar sonra bir aradalar
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Arabamı kendim yıkarım

Arabamı kendim yıkarım
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX