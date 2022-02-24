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Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan boğazların kapatılması için çağrı: "Resmi talebimizi ilettik"

Kaynak: İHA

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Ukrayna'nın Ankara Büyükeçisi Vasyl Bodnar, “Hava sahasının ve Rus gemileri için Boğaziçi ve Çanakkale Boğazları'nın kapatılması için çağrıda bulunuyoruz. İlgili resmi talebimizi Türk tarafına ilettik. Aynı zamanda Rus tarafına bir yaptırımın uygulanmasını istiyoruz” dedi.

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sabah Rusya'nın Ukrayna'nın askeri tesislerine havadan saldırdığını bildiren Bodnar, "Ukrayna'nın tümüne ve özellikle de batı bölgeleri dahil olmak üzere tüm topraklarına saldırı yapıldı. Söz konusu saldırı Kırım'dan, Belarus ve Rusya'dan Donbass'taki cephe hattı dahil olmak üzere farklı yönlerden gerçekleştiriliyor. Ukrayna'da sıkı yönetim ilan edildi. Bu bağlamda Rusya ile diplomatik ilişkilerin feshi kararı da alındı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve bölgesel birliğimiz Rus işgalcilerle mücadele ediyor. Halktan belli kayıp haberleri gelmeye başladı. Özellikle sizlerle altyapı tesisleri ve ilgili kayıp konusundaki bilgilerimizi de paylaşacağız" diye konuştu.

Şu anda önemli olanın Ukrayna'ya gösterilecek destek olduğunu vurgulayan Büyükelçi Bodnar, "Buradan tekrar Türk yönetimine ve Türk halkına seslenmek istiyorum. Ukrayna'ya yardım edin. Bu bağlamda hava sahasının ve Rus gemileri için Boğaziçi ve Çanakkale Boğazları'nın kapatılması için çağrıda bulunuyoruz. İlgili resmi talebimizi Türk tarafına ilettik. Aynı zamanda Rus tarafına bir yaptırımın uygulanmasını istiyoruz. Özellikle iş adamlarının hisselerine el konulmasını ve buradan para kazanılmasının önlenmesini talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Savunma silah desteği, mali destek ve insani desteğin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Bodnar, bölge tarihinde görülen bu olayın ilk defa nükleer silaha sahip bir devletin başka bir egemen devlete açık saldırısı olduğunu söyledi. Yaşanan savaşın zararını barışçıl halk, kadınlar ve çocukların göreceğini de sözlerine ekleyen Büyükelçi Bodnar, "Tüm dünyayı koalisyon kurmaya ve özellikle bu bölgede savaşın genişletilmesini önlemeye çağırıyoruz. Şu an tüm maskeler indirildi ve biz şu anda savaş halindeyiz. Tüm dünyayı uyanmaya çağırıyoruz. Bugün Ukrayna sizin güvenliğinizi koruyor ve umuyoruz ki Türk halkı Ukrayna'nın bu haklı davasında Ukrayna'yı destekleyecektir" şeklinde konuştu.

Etiketler : UKRAYNA RUSYA BOĞAZLAR
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