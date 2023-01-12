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12 Ocak 2023 Perşembe 12:45:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 12:45:00

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar barış zirvesinin şubatta BM'de yapılmasının planlandığını söyledi

Kaynak: AA

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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, barış zirvesinin, 24 Şubat'ta ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) genel merkezinde yapılmasının planlandığını bildirdi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in arabuluculuğunda yapılması hedeflenen barış zirvesinin, 24 Şubat'ta ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) genel merkezinde yapılmasının planlandığını bildirdi.

Büyükelçi Bodnar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gelinen son durum ve şubat ayında yapılması planlanan barış zirvesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da çatışmaların, Donetsk bölgesinde yer alan Bahmut ve çevresinde yoğunlaştığını belirten Bodnar, söz konusu bölgelerin bazılarında da şehir çatışmalarının yaşandığını söyledi.

Bodnar, Rus saldırıları nedeniyle Bahmut kenti ve yakınında yer alan Soledar ilçesinde yıkımın oldukça fazla olduğunu ancak Ukrayna güçlerinin bölgedeki hakimiyetini korumak için çalıştığını belirtti.

Rusya ile devam eden savaşın, Ukrayna için "hayatta kalma, bağımsızlık ve egemenlik savaşı" anlamına geldiğini vurgulayan Bodnar, uluslararası hukuk kapsamında meşru müdafaalarını yaptıklarını kaydetti.

Bodnar, Rusya'nın şubatta Ukrayna'ya yeni bir saldırı hazırlığı yaptığına yönelik uluslararası basında çıkan haberlere işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ukrayna istihbaratında olan bilgilere göre, Rusya'nın kuzeyden Belarus veya Rusya topraklarından yeni bir saldırı başlatmak için güçlerini yoğunlaştırdığına, Kiev'i ve Ukrayna'nın kuzey bölgelerini ele geçirmek için ikinci bir girişimde bulunabileceğine dair bilgiler var. Bu nedenle uzun süredir bunun için hazırlanıyoruz ve inanıyorum ki; bu saldırıya başlamaları bile onlar için kolay bir iş olmayacak. Ancak yine de Rusların yeni Ukrayna topraklarını ele geçirmek amacıyla güçlerini ve teçhizatını yerleştirip yeni büyük bir saldırı başlatabileceği göz ardı edilemezdi."

Cephedeki durumun oldukça zor olduğuna dikkati çeken Bodnar, Rus güçlerinin başka bölgelerden de saldırması durumunda cephedeki vaziyetin daha kötü bir hal alabileceğini ve bu nedenle her türlü senaryoya hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

"SULHUN SAĞLANABİLMESİ İÇİN BİR FORMÜL ÖNERDİK"

Bodnar, Ukrayna'nın bölgesindeki tüm durumun gelecekteki çözümünü düşündüklerini, bu yüzden barışa ihtiyaç duyduklarını ve sulhun sağlanabilmesi için bir formül önerdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin G20 zirvesinde yaptığı açıklamada, 10 maddelik bir barış planı sunduğunu anımsatan Bodnar, bu önerinin Ukrayna'ya ve bölgede güvenlik, gıda, enerji güvenliği, Rus güçlerinin Ukrayna topraklarından çekilmesi gibi konuları kapsadığını aktardı.

Bodnar, Türkiye'den Ukrayna'nın barış planına verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Türkiye'nin Ukrayna'nın önerdiği barış planını desteklediğini ve uygulanmasına katılmaya hazır olduğunu resmen açıklayan Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na minnettarım." dedi.

"TÜRKİYE, BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE ARABULUCULUK KONUSUNDA UKRAYNA'YA YARDIM EDİYOR"

Türkiye'nin savaşın sona ermesi ve ateşkesin sağlanması gibi konularda yaptığı girişimlerden övgüyle bahseden Bodnar, "Türkiye, savaşın en başından bu yana barış görüşmelerinde, bazı pratik meselelerin çözümünde arabuluculuk konusunda Ukrayna'ya yardım ediyor ve fiilen Türkiye, önerilen ve resmiyet kazanan bazı hususları halihazırda uyguluyor. Örneğin, gıda güvenliği." diye konuştu.

Bodnar, BM ve Türkiye'nin girişimleriyle imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın önemine işaret ederek "Türkiye ile Ukrayna, şu anda dünyayı açlıktan kurtaran (ülkeler). Çünkü bu tahıl girişimi, tahıl koridoru, Ukrayna'dan gelen tahıl, bu iki girişim, gıdaya ihtiyacı olan ülkelere yardım ediyor. İki ülke, küresel gıda güvenliği konusunda sorumluluk alıyor. Bu, önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kiev yönetiminin duyurduğu ve BM Genel Sekreteri Guterres'in arabuluculuğunda yapılacağı söylenen barış zirvesine ilişkin Bodnar, "Bu zirvenin büyük ihtimalle 24 Şubat'ta New York'ta BM'de yapılacağına inanıyoruz." dedi.

Bodnar, Rusya'nın bu zirvede yer almayacağına ilişkin basında yer alan haberlere ilişkin "Barıştan hoşlanmayan bir ülkeyi barış konferansına nasıl davet edersiniz? İlk olarak; bu doğal değil. İkincisi; tüm fikir için acımasız bir hararet olacaktır çünkü Rusya, barışı bozan ülke ve Ukrayna topraklarının işgaliyle savaşa devam etmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Barışı Moskova yönetiminin bozduğunu söyleyen Bodnar, Rusya'yı Ukrayna'da soykırım ve İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin yaptıklarının benzerlerini yapmakla itham etti.

Bodnar, barış için ümidin var olduğuna işaret ederek bunun da Rus güçlerinin Ukrayna topraklarından tamamen çıkarılmasıyla ve dünyanın Moskova'ya askeri aktivitelerinden vazgeçmesi için baskı yapmasıyla mümkün olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasının önemini vurgulayan Bodnar, "Bu, kurtuluş ve bağımsızlık savaşı. Topraklarımızı özgürleştirmemiz, toprak bütünlüğümüzü yenilememiz ve egemen topraklarımızda egemenlik hakları tesis etmemiz gerekiyor. Tüm savaşın ana unsuru budur." diye konuştu.

Etiketler : türkiye ukrayna vasyl bodnar
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