VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna Bayraktar TB2 üretmeye hazırlanıyor
Türkiye'de vefat sayısı düşüyor
DSÖ: Afrika'ya aylık aşı sevkiyatı 7 kattan fazla artmalı
Dışişleri Bakanlığı: Tripoliçe Katliamı tarihe kara bir leke olarak yazılmıştır
Dünya genelinde vaka sayısı 230 milyonu geçti
Ukrayna'da 'oligark' karşıtı yasa kabul edildi
Başkan Erdoğan: Burada bedel ödemesi gereken Amerika'dır
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Dünyanın En İyi Üniversiteleri Arasında İlk 1000'e Girdi
Skandal iddiaya soruşturma
İsrail'de "Demir Kubbe" tedirginliği
"MKK 20 yaşında, ülke ekonomisinin gelişimine katkı sunan önemli aktörler arasında"
9. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın Jüri Başkanı belli oldu!
Yol arkadaşlıklarını itiraf etti
Salgın ne zaman bitecek?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
2022'de seri imalata geçiyor
ASELSAN'dan yeni müjdeler geliyor
Yeni provokasyon! Yurt kaydı olan da var öğrenci olmayan da
MSB duyurdu! Sızma girişimi önlendi
Teknofest'te tüm gözler MMU'da!
MSB kaynakları ''5 general istifa etti'' iddiasını yalanladı
Gazilerin önünde HDP diyemedi
Rusya ile olası savaşa hazırlanıyorlar!
Komşuda "Made in Turkey" şaşkınlığı!
23 Eylül 2021 Perşembe 20:23:00 - Güncelleme:23 Eylül 2021 Perşembe 20:24:00

Ukrayna Bayraktar TB2 üretmeye hazırlanıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye ile Ukrayna, savunma sanayii alanında iş birliğini artırıyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Bayraktar TB2'lerin üretimi için Ukrayna'da fabrika kurulacağını belirtti.

Türkiye'nin sahada oyun değiştiren SİHA'sı Bayraktar TB2, birçok ülkeden yoğun ilgi görüyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Ukrayna, şimdi de insansız hava araçlarını kendi topraklarında üretmeye hazırlandığını açıkladı.

"Ukrayna topraklarında Bayraktar fabrikası kurulacak"

Kuleba, Türkiye ile ilişkilerin daha da derinleştirileceğini söyleyerek, ülkesinin Bayraktar TB2'leri yalnızca satın almak niyetinde olmadığını, üretimini de yapmak istediğini vurguladı.

Dimitro Kuleba, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin New York'taki görüşmesinde konunun gündeme geldiğini belirtti ve "Ukrayna topraklarında Bayraktar fabrikası kurulacak." diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz" açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsünden yaptığı "Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz." açıklaması için teşekkür etti.

Rusya'dan ise "Kırım konusunda Türkiye ile farklı görüşleri paylaşıyoruz." açıklaması geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, bu farklılığın iki ülke ilişkilerinin ileriye taşınması için engel teşkil etmediğini ifade etti.

Etiketler : Vladimir Zelenskiy Türkiye Ukrayna toprakları Bayraktar fabrikası İnsansız Hava Aracı (İHA)
Teşkilat'a Uygun

Teşkilat'a Uygun
Teo dörtledi

Teo dörtledi
Hande'nin yanına koştu

Hande'nin yanına koştu
Fırtınaya rağmen Ziynet!

Fırtınaya rağmen Ziynet!
Kemençe şov

Kemençe şov
Estetik değil, bant hilesi

Estetik değil, bant hilesi
Son yedi hafta

Son yedi hafta
Hamilelikle duygularım değişti

Hamilelikle duygularım değişti
Yeşilçam'daki dostluk KALMADI

Yeşilçam'daki dostluk KALMADI

EN ÇOK OKUNAN HABERLER