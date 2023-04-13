Ukrayna Başbakanı, ABD'den F-15 ve F-16 savaş uçağı talebinde bulundu

Şmıgal, Washington'daki resmi temasları çerçevesinde Savunma Bakanlığında (Pentagon) Austin ile görüştü.

Austin, Ukrayna Başbakanı Şmıgal'ı Pentagon'da resmi törenle karşıladı ve iki bakan görüşme öncesinde basına açıklamada bulundu.

Bakan Austin, Ukraynalıların cesareti ve direncinin Amerikalıları etkilediğini, Rusya-Ukrayna savaşı ne kadar sürerse sürsün ABD'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Ukrayna'nın Kiev, Harkov ve Herson'daki Ukrayna zaferlerine atıfta bulunan Austin, "Başkan (Joe) Biden'ın liderliğiyle, ABD her adımda Ukrayna'nın özgürlük mücadelesini destekledi." dedi.

Başbakan Şmıgal ise daha fazla askeri desteğe ihtiyaçları olduğunu, az kayıpla daha hızlı bir zafer elde etmek için daha fazla hava savunma sistemi verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Şmıgal ayrıca, ülkesinin ağır ekipmana ve uçaklara da ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Abrams tanklarının yanı sıra Bradley ve Stryker piyade muharebe araçlarını Ukrayna'ya sağlayacakları için Austin'e teşekkür eden Şmıgal, "Modern savaşta hava üstünlüğü çok önemlidir. Bu nedenle Ukrayna, yeni bir savaş uçağı koalisyonu oluşturma girişiminde bulunuyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ni bunun en önemli katılımcısı olmaya davet ediyoruz. ABD, Ukrayna'ya F-15 veya F-16 uçakları sağlayarak liderliğini bir kez daha gösterebilir." diye konuştu.