Ukrayna: Bahmut cephesinin bazı yerlerinde Ruslar 2 kilometre kadar geri çekildi

Ukrayna: Bahmut cephesinin bazı yerlerinde Ruslar 2 kilometre kadar geri çekildi

Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna askerlerinin Bahmut yönünde yürüttükleri savunma operasyonlarının sonuçlarını aldıklarını belirtti.

Söz konusu yönde etkili bir karşı taarruz gerçekleştirdiklerini aktaran Sırskiy, "Cephenin bazı kesimlerinde düşman Ukrayna askerlerinin baskısına dayanamadı ve 2 kilometre kadar geri çekildi." ifadesini kullandı.

Sırskiy, etkili bir savunma operasyonu sonucunda Rus Güvenlik Şirketi Wagner'in gücünün zayıfladığını ve bazı cephelerde Wagner paralı savaşçılarının Rus ordusunun hazırlıklı olmayan birlikleriyle değiştirilmek zorunda kalındığını ancak neticede onların da geri çekildiğini aktardı.

Rusya'nın 9 Mayıs'a kadar Bahmut'un kontrolünü ele geçireceklerine ilişkin açıklamalarına rağmen bunun gerçekleşmediğine işaret eden Sırskiy, "Ukrayna savunma kuvvetleri cepheyi güvenli bir şekilde elinde tutuyor ve düşmanın ilerlemesine izin vermiyor. Bahmut için mücadele devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sırskiy, Ukrayna ordusunun 3. saldırı tugayının Rus birliklerine "güçlü bir darbe indirdiğini ve Ukrayna ordusunun gücünü gösterdiğini" kaydetti.