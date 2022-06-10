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10 Haziran 2022 Cuma 09:24:00 - Güncelleme:10 Haziran 2022 Cuma 09:29:00

Ukrayna acı bilançoyu açıklayıp ilan etti

Kaynak: AA

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 107. gününe girdi. Ukrayna, Rusya ile devam eden savaşta askeri kayıplarının günde 100-200 arası olduğunu açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, 'Rusya ciddi bir askeri yenilgiye uğramadan hiçbir şekilde diyalog mümkün olmayacak ve ülkemizin bir kısmını almaya çalışmaya devam edecekler.' diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 107. gününe girdi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna'nın Rusya ile devam eden savaşta askeri kayıplarının günde 100-200 arası olduğunu açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'dan günlük askeri kayıplara ilişkin açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya ile devam eden savaşta askeri kayıplarının günde 100-200 arası olduğunu aktardı.

Podolyak, Ukrayna'nın yüksek zayiatın ana nedenlerinden birinin Ukrayna ile Rusya arasındaki askeri güç farklılıklarından kaynaklandığını belirterek, Ukrayna'nın Batı'nın sağlayabileceği en güçlü topçu sistemlerinden bir avuç değil, yüzlercesine ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Podolyak, Ukrayna'nın Rusya'nın ateş gücüne karşılık verebilmesi ve Rus işgali altındaki topraklarını kurtarabilmesi için 300 roketatar sistemine ihtiyacı olduğunu aktararak, "Rusya ciddi bir askeri yenilgiye uğramadan hiçbir şekilde diyalog mümkün olmayacak ve ülkemizin bir kısmını almaya çalışmaya devam edecekler" dedi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

07:00 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna'nın Rusya ile devam eden savaşta askeri kayıplarının günde 100-200 arası olduğunu açıkladı.

06:00 Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı Macky Sall, Ukrayna-Rusya savaşının Afrika'da ciddi etkileri olduğuna dikkati çekerek, "Hububat üretilmezse, Afrika kıtasını istikrarsızlaştırabilecek çok ciddi bir kıtlıkla karşı karşıya kalacağız." dedi.

05:00 ABD Başkanı Joe Biden ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptıkları görüşmede, Rusya'ya yaptırımların, Ukrayna'ya da yardımların sürdürülmesi mesajı verdi.

04:00 Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleh Nikolenko, Rusya tarafından idama mahkum edilen 3 paralı askerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olduklarını ve söz konusu askerlerin savaş esiri haklarına sahip olması gerektiğini belirtti.

03:00 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederek, ABD, Çekya, Letonya ve Litvanya orduları, deniz üzerindeki hedefleri vurmak da dahil olmak üzere RBS-70, GROM, STINGER ve AVENGER tipi kısa menzilli hava savunma sistemleri ile "Baltic Zenith 2022" isimli askeri tatbikata başladı.

02:00 Ukrayna'nın önde gelen kadınları, ülkedeki hemcinslerinin savaşın kahramanları olmalarının yanı sıra özellikle Rus askerleri tarafından cinsel şiddet eylemlerine maruz kalarak en büyük mağdurları olduğunu ifade etti.

01:00 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'yı yeniden inşa edeceklerini, bunu yapmak zorunda olduklarını ve yapacaklarını söyledi.

00:45 İngiltere hükümeti, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrol ettiği Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki mahkemede, İngiliz savaşçılara verilen idam cezalarından "derin endişe" duyulduğunu bildirdi.

Etiketler : Rusya Devlet Başkanı Putin RUSYA UKRAYNA
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