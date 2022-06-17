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17 Haziran 2022 Cuma 18:02:00 - Güncelleme:17 Haziran 2022 Cuma 18:02:00

Ukrayna: AB üyelik yolu, Rusya ile savaştaki zaferi yakınlaştıracak

Kaynak: AA

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Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB Komisyonunun Ukrayna'ya resmi aday statüsü verilmesi yönündeki tavsiyesini değerlendirdi.

Söz konusu kararın "tarihi" olduğunu ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını belirten Zelenskiy, "Bu, zaferimizi kesinlikle yakınlaştıracak AB üyelik yolundaki ilk adımdır." ifadesini kulandı.

Zelenskiy, gelecek hafta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'nın aday ülke statüsünün onaylanacağını umduğunu kaydetti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'ye üyelik başvurusu yapan Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde görüş bildirmişti.

AB LİDERLERİ HAFTAYA DEĞERLENDİRECEK

AB Komisyonunun görüşü, 23-24 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde üye ülkelerin oluşturduğu AB Konseyine sunulacak. Aday ülke statüsünün verilmesi için üye ülkelerin tamamının onay vermesi gerekecek.

Ukrayna, AB'ye adaylık başvurusunu 28 Şubat 2022'de, Moldova ve Gürcistan ise 3 Mart 2022'de yapmıştı. AB Konseyi, 7 Mart'ta AB Komisyonunu görüşünü sunmaya davet etmişti.

Adaylık statüsü, bir ülkenin uzun yıllar sürecek AB'ye katılım sürecindeki ilk adımı oluşturuyor. Bir ülkeye aday statüsü verilmesinden sonra koşulların yerine getirilmesi şartıyla ilerleyen aşamalarda katılım müzakereleri başlıyor.

Etiketler : Zelenskiy Ukrayna ab avrupa birliği rusya savaş
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