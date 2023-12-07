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UCM'den Gazze'ye yardımların ulaştırılmasını engellemenin savaş suçu olabileceği uyarısı
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07 Aralık 2023 Perşembe 08:17:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 08:17:00

UCM'den Gazze'ye yardımların ulaştırılmasını engellemenin savaş suçu olabileceği uyarısı

Kaynak: AA

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Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han, Gazze'de sivillere yardım malzemeleri ulaştırılmasını kasten engellemenin savaş suçu olarak değerlendirilebileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Han, X hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'de insani felaketin önlenmesi ve dünya barışını korumak için olağanüstü yetkisini ilk kez kullanarak BM Güvenlik Konseyine (BMGK) ateşkes içeren 99. maddeyi hatırlatan mektup göndermesine atıf yaparak Gazze'ye geniş çaplı insani yardım girişine derhal izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

UCM Başsavcısı Han, "(Gazze'de) Sivillere yönelik yardım malzemelerini kasten engellemenin UCM Roma Tüzüğü'ne göre savaş suçu teşkil edebileceğini mümkün olan en açık ifadelerle yinelemek isterim." ifadesini kullandı.

Guterres, BMGK'ye gönderdiği mektupta, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki sivillerin büyük tehlike altında olduğunu, sivilleri koruyacak güvenli hiçbir yer bulunmadığını ve sağlık sisteminin de çöktüğünü belirtmişti.

Etiketler : uluslararası ceza mahkemesi gazze sivil yardım savaş suçu
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