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12 Temmuz 2022 Salı 08:12:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2022 Salı 08:12:00

Twitter'dan 'Elon Musk'a cevap! Geçersiz ve haksız

Kaynak: AA

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Sosyal medya şirketi Twitter, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshetme kararının 'geçersiz ve haksız' olduğunu bildirdi.

Twitter'ın avukatı William Savitt tarafından Musk'ın avukatı Mike Ringler'e gönderilen 10 Temmuz tarihli konuya ilişkin mektup, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirim sonucu kamuoyuyla paylaşıldı.

Söz konusu mektupta, Musk'ın anlaşmayı feshinin "geçersiz ve haksız" olduğu, anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin reddedildiği anlamına geldiği belirtildi.

Twitter'ın anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerinin hiçbirini ihlal etmediği vurgulanan mektupta, anlaşmanın yürürlükte olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshetme kararı sonrası Twitter'ın hisseleri haftanın ilk işlem gününde sert düşüş gösterdi. New York borsasında TWTR koduyla işlem gören şirketin hisselerinde yaşanan kayıp yüzde 11'i aştı.

Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı satın alma anlaşmasını birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek feshettiği cuma günü bildirilmişti.

Musk'ın avukatları, SEC'e yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişti.

Bildirimde, Twitter'ın anlaşmanın birçok hükmünü esaslı şekilde ihlal ettiği, yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğunun görüldüğü kaydedilmişti.

Etiketler : William Savitt Twitter Elon Musk
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